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Milyonlarca araç sahibinin beklediği açıklama geldi
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 'MTV artışı yüzde 40'tan aşağıya çekilecek' dedi
02.10.2017 20:16:29
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "MTV artışı yüzde 40'tan aşağıya çekilecek" dedi.
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