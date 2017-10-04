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Milliler Eskişehir'i seviyor

2018 FIFA Dünya Kupası Eleme maçında İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımına Eskişehir uğurlu geliyor

Milliler Eskişehir'i seviyor
04.10.2017 13:15:37
2018 FIFA Dünya Kupası Eleme maçında İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımına Eskişehir uğurlu geliyor.

Dünya Kupası Eleme maçında İzlanda ile kritik bir maça çıkacak olan Türkiye, Eskişehir'de şimdiye kadar oynadığı 2 maçtan da galibiyet ile ayrıldı. Eskişehir'in 33 bin kişilik yeni stadyuma kavuşmasıyla birlikte ilk olarak 27 Mart tarihinde Eskişehir'de maç oynayan Milliler, özel karşılaşmada Moldova'yı 3-1 ile geçmişti. Dünya Kupası Grup Eleme maçında Ukrayna'dan 2-0 yenik ayrılan A Milli Takım, umutlarını yine Eskişehir'de yeşertmişti. Grup 1. Hırvatistan'ı Eskişehir'de ağırlayan A Milli Takım, Cenk Tosun'un golüyle şansını devam ettirdi. Cuma günü yine Eskişehir'de önemli bir maça çıkacak olan Türkiye, kritik virajı kayıpsız atlatmak istiyor. Millilerin bu kritik virajda en büyük destekçisi ise hiç şüphesiz yine Eskişehir taraftarı olacak.

FATİH TERİM: "TAM BİR FUTBOL ARENASIYDI"

Türkiye'nin Moldova'yı 3-1 ile geçtiği özel karşılaşmada A Milli Takım'ın o dönem teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim, maçı değerlendirirken sözlerine Eskişehir taraftarını överek başlamıştı. Taraftara teşekkür eden Terim, "Atmosfer çok muhteşemdi. Önce Eskişehir seyircisi, Eskişehir halkı tarafından son derece güzel ağırlandığımızdan dolayı ve stattaki atmosferi sağladıkları için sonsuz teşekkür ediyorum. Tam bir futbol arenasıydı" demişti.

MUSTAFA DENİZLİ: "ESKİŞEHİR BUNU HAK EDER"

TFF 1. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor'un bir dönem teknik direktörülüğünü yapan Mustafa Denizli de, Eskişehir'in büyük maçları hak ettiğini söylemişti. Moldova maçının ardından konuşan Denizli, "A Milli Takım'ın şehre verdiği heyecan son derece farklı. Benim Milli Takım'da bulunduğum zaman aklımda iki tane şehir vardı; Bursa ve Eskişehir. Bursa'nın koşulları o zaman daha uygundu. O yüzden birçok maçımızı Bursa'da oynadık ama Eskişehir hep aklımızdaydı. Böyle bir imkan da var, yani bu değerlendirmeyi federasyon da, Milli Takım da, kamuoyu da yapmak durumunda. Çünkü Eskişehir Milli Takım'a son Moldova maçıyla verdiği desteği ve o güzel görüntüyü her zaman ortaya koyabilecek bir şehir. Bu bir hazırlık maçıydı. Yani benim gözümde hazırlık maçlarının önemi de yoktur. Eskişehir bir hazırlık maçında bu tabloyu ortaya koyuyorsa, bundan sonraki puan maçlarında, hele de Milli Takımımız iddialı bir konuma geldiğinde burada olağanüstü görüntüler olacaktır. Eskişehir bunu hak eder. Yani stadıyla, insanıyla, atmosferiyle. Milli Takım hocamızla ve yöneticilerimizle de görüştük. Onların da fevkalade olumlu baktığını biliyorum" değerlendirmesinde bulunmuştu.

LUCESCU: "GALİBİYETE ULAŞMAMIZDA İTİCİ GÜÇ OLDULAR"

Son olarak Hırvatistan karşısında Eskişehir'de yazılan zaferin ardından Türkiye milli futbol takımının teknik direktörü Mircea Lucescu, seyirciye karşı hayranlığını dile getirmişti. Seyircinin muhteşem olduğunu aktaran Lucescu, "Ben bugün elde edilen galibiyetle ilgili olarak, bir daha altını çizmek istiyorum. İzlanda maçımız var, gelecek ay oynanacak karşılaşma. Bundan ve hazırlıklarımızdan bahsetmek isterim. Ama seyirci gerçekten muhteşemdi. Bu galibiyete ulaşmamızda itici güç oldular. Gerçekten büyük bir takıma karşı elde edilmiş bir zafer bu. Artık en önemli şey İzlanda'ya karşı kazanmak. Zafer, bir başka zaferi çağırıyor. Onu da yapmamız gerekiyor. Yapmazsak hiçbir anlamı kalmaz" şeklinde konuşmuştu.

GEÇMİŞE SÜNGER ÇEKME VAKTİ

Cuma günü İzlanda ile karşılaşacak olan Türkiye, geçmişteki maçlarda rakibine karşı üstünlük kuramadı. 1982 Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde başlayan rekabette ilk maçı İzlanda, deplasmanda 3-1 kazandı. Sonraki grup maçında ise evinde 2-0 galip gelmeyi başardı. Rekabet 1990 Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde devam etti. İlk maç 1-1 berabere sonlanırken, sonraki maçta İzlanda evinde 2-1 galip gelmeyi bildi. 1991 yılında iki ekip bu sefer bir hazırlık maçında karşı karşıya geldi. İzlanda'da oynanan maç, ev sahibinin 5-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. 1996 Avrupa Şampiyonası'nda ise A Milli Takım, geçmiş yılların adeta patlamasını yaşadı. İlk maçı evinde 5-0 önde tamamlayan Milliler, deplasmandaki karşılaşmada golsüz beraberliğe razı oldu. Euro 2016'ya gelindiğinde ise, İzlanda bir kez daha Milli Takım'a rakip oldu. A Grubu'ndaki ilk karşılaşmayı 3-0 evinde kazanan İzlanda, deplasmanda aynı başarıyı gösteremeyerek, maçtan 1-0 mağlup ayrıldı. 2018 Dünya Kupası Grup Eleme maçında ise, ilk maç İzlanda'da ev sahibinin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuçlara göre iki ekip, özel karşılaşmalar da dahil edilecek olursa Cuma günü 11. kez karşılaşmış olacak. Bu maçlarda İzlanda 18 gol bulurken, Milliler 10 golde kaldı. Geride kalan 10 maçın 6 tanesi İzlanda'nın üstünlüğü ile sona erdi. 2 maçın beraberlikle noktalandığı rekabette, 2 kez ise A Milli Takım galip geldi.

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