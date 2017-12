Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den Kudüs açıklaması

06.12.2017 19:16:24



Bakan Canikli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hukuki meşruiyet yok edilerek, uluslararası anlaşmalar çiğnenerek Kudüs'e yönelik yapılan kirli planlar; bölgedeki ve dünyadaki barış umutlarını tamamen söndürecek vahim bir hatadır" ifadesi kullandı.



Kudüs'ün hak ve hukukunu korumak her Müslüman için tarihi, vicdani ve asli bir görev olduğunu vurgulayan Bakan Canikli, şunları kaydetti:



"İslam dünyasını tahrik edecek bu karar felakete davetiye çıkaracak, tüm dünyayı ateşe atacaktır. Kırmızı çizgimiz olan Kudüs'ün statüsünü, uluslararası hukuktan doğan her türlü hakkını korumak ve müdafaa etmek tüm Müslümanların namus borcudur. Kudüs'e yönelik alınacak her türlü yanlış kararın karşısında durmaya, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz."