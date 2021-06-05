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Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'ordubozan' tepkisi

Milli Savunma Bakanı Akar, 'Yalanla dolanla ordumuza ve onun komuta heyetine dil uzatmayı adet haline getiren ordu bozanlar var. Bu ordubozanlar, TSK'nin operasyonlardaki başarılarını engelleyemeyecekler, gölgeleyemeyecekler.' dedi.

2021-06-05 11:56:58
Anadolu Yakası'nda deniz salyası görüntüleri

Anadolu Yakası'nda deniz salyası görüntüleri

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan, halk arasında 'deniz salyası' olarak da bilinen 'müsilaj', Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor. Rüzgarın ve deniz hareketlerinin etkisiyle farklı noktalarda yoğunlaşabilen müsilaj, doğaya zarar verdiği kadar çevre sakinlerini de rahatsız ediyor. Bostancı bölgesinde, özellikle suların durgun olduğu marinalarda yoğun biçimde görülen müsilaj, balıkçıların da işini zorlaştırıyor. Kadıköy'de Kurbağalıdere'nin iç kesimlerine kadar ulaşan müsilajın oluşturduğu manzara ve kötü koku rahatsızlığa neden oluyor.
Ali Koç'tan 'şike davası' tepkisi: 'Çok kızgınız ve kırgınız”

Ali Koç'tan 'şike davası' tepkisi: 'Çok kızgınız ve kırgınız”

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 'Futbolda Şike Kumpası' davasının kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 'Maddi ve manevi zararlar, kolay karşılanabilecek konular değiller. Hukuken hakkımızı arama safhasındayız. Daha gidecek çok yol var. Bunun hesabını sormamız gerek, çok kurum ve kişiler var. Biz olalım ya da başkaları olsun. Aziz Başkan, zamanında mücadelesini verdi. Biz de şimdi mücadelesini veriyoruz. İstisnasız bu görevde kimler olursa olsun sonuna kadar mücadele vereceğiz. Mutlu değiliz. Zafer çığlıkları içinde değiliz. Çok kızgınız ve kırgınız. Bu kızgınlık ve kırgınlık, bu camia hakkını alana kadar devam edecektir.'
Tavşankanı çayın dünyaca ünlü ustası!

Tavşankanı çayın dünyaca ünlü ustası!

Balat'taki Leblebiciler Sokağı'nda çay ocağı işleten 74 yaşındaki Mehmet Kılıç, demlediği tavşankanı çayıyla 34 yıldır aynı işi yapıyor. 2019'da Güney Koreli gazetecilere Türk çayının özelliklerini anlattıktan sonra şöhreti dünyaya yayılan Kılıç, 'Güney Koreliler geldi buraya çekim yaptılar, onlara da nasıl çay yaptığımı anlattım. Her sene ziyaretime gelirler. Gelen de hemen bir bardak çay içip gitmez, dört kişiye 36 bardak çay vermiş adamım ben. Çayım süperdir, müşterilerim Balat'a geldiği zaman beni mutlaka bulur ve çayımı içerler. Kazanımda su arıtma cihazı vardır, bu nedenle hiçbir zaman kireç oluşmaz. Bunun yanı sıra çayı soğuk su ile demler ve kazanın üzerine koyarım. Aşağıdan buhar vurdukça, çay da kendiliğinden demlenir. Esas çay odur. Çaycılık baba mesleğim. Ordu'nun Ulubey kazasında babamın kahvehanesi vardı. 12 yaşından beri bu işin içindeyim ama eski çayları da şimdi bulamazsınız çünkü eskiden çay da kahve de daha lezzetliydi, şimdi bulabilir misiniz?
Askeri tır çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit

Askeri tır çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu 2 asker şehit oldu.
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