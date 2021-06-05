Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'ordubozan' tepkisi

Tavşankanı çayın dünyaca ünlü ustası!

Balat'taki Leblebiciler Sokağı'nda çay ocağı işleten 74 yaşındaki Mehmet Kılıç, demlediği tavşankanı çayıyla 34 yıldır aynı işi yapıyor. 2019'da Güney Koreli gazetecilere Türk çayının özelliklerini anlattıktan sonra şöhreti dünyaya yayılan Kılıç, 'Güney Koreliler geldi buraya çekim yaptılar, onlara da nasıl çay yaptığımı anlattım. Her sene ziyaretime gelirler. Gelen de hemen bir bardak çay içip gitmez, dört kişiye 36 bardak çay vermiş adamım ben. Çayım süperdir, müşterilerim Balat'a geldiği zaman beni mutlaka bulur ve çayımı içerler. Kazanımda su arıtma cihazı vardır, bu nedenle hiçbir zaman kireç oluşmaz. Bunun yanı sıra çayı soğuk su ile demler ve kazanın üzerine koyarım. Aşağıdan buhar vurdukça, çay da kendiliğinden demlenir. Esas çay odur. Çaycılık baba mesleğim. Ordu'nun Ulubey kazasında babamın kahvehanesi vardı. 12 yaşından beri bu işin içindeyim ama eski çayları da şimdi bulamazsınız çünkü eskiden çay da kahve de daha lezzetliydi, şimdi bulabilir misiniz?