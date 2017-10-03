'Milli haberleşme uydusu 2020'de uzaydaki yerini alacak'

03.10.2017 16:03:47

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Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A üretimi başladı. 2020 yılında inşallah tamamlanarak uzayda yerini alacak" dedi.Organize Sanayi Bölgesinde Türk Genel Maksat Helikopter Projesi (TGMHP) kapsamında Sikorsky helikopterleri için dişli ve dişli kutuları, döner komponentler, rotor asamblesi, uçuş kumanda sistemi ve iniş takımları üretecek olan 'Alp Havacılık Helikopter İş Merkezi Tesisleri' açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasına Fransa ve Amerika'da yaşanan olaylarla ilgili başladı.Fransa'daki yangın ile ilgili olayın takipçisi olduklarını belirten Yıldırım, "Dün Fransa'da bir yangın oldu. Burada hayatını kaybedenler var. Bunlardan 3 tanesi de çocuk yaşta bizim vatandaşlarımız. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ümit ediyorum ki, burada bir kasıt, kundaklama hadisesi yoktur. Bundan dolayı Fransız makamlarının meseleyi titizlikle sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Amerika'da da bir vahşet yaşandı. Bir saldırıda 59 insan hayatını kaybetti. Neresinden bakarsanız, bu bir vahşettir. Bu bir cinnettir. Bu vesile ile hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifa diliyorum. Türk halkı Amerikan halkının acılarını en yürek anlayandır" dedi."MİLLİ HABERLEŞME UYDUSU 2020'DE UZAYDAKİ YERİNİ ALACAK"Konuşmasının devamında milli haberleşme uydusuna değinen Başbakan Binali Yıldırım, "15 yıl önce kendi kendine yetebilen bir Türkiye hedefi ile çıktığımız yolda, önemli bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. Dünya hızla bilgi ve teknoloji çağına geçiyor. Artık tankı, topu, tüfeği olanı değil, bilgiyi üreten, bilgiyi kullanabilen toplumlar bir adım öne çıkıyor. Bundan mahrum olanlar maalesef geride kalıyor. Bu büyüme serüveni sadece ayağınızın değdiği dünyada, yer kürede olmuyor. Gökyüzü ve uzayda bilgi toplumunun getirileri ile yeni bir büyüme alanı orada ortaya çıkıyor. Bugün havacılık ve uzay konularında teknoloji tasarlayan ve bu üretimi katma değere dönüştüreni siyasi olarak, ekonomi olarak, askeri olarak daha güçlü hale getiriyor. Politikaları belirleyen ülkeler haline dönüşüyor. AK Parti iktidarı olarak, 15 yıllık iktidarlık süremizde, sanayileşmeyi, katma değeri yüksek teknolojik ürünleri kendi imkanlarımızla yaparak ülkemizi küresel anlamda önemli bir noktaya gelmesini sağlayacak çalışmalara hem hız verdik hem de destek olduk. Bu konuda her iktidar dönemimizde ciddi teşvikler verdik. Bunların karşılıklarını görmekten mutluyuz. Uydudan sinyallerimizi Asya, Avrupa ve Afrika'da 118 ülkede 3 milyar insana ulaştırabiliyoruz. Aynı zamanda uydu üzerinden internet ve veri akışını gerçekleştirebilir haline geldik. Yerli uydumuz Göktürk 2 'yi uzaya gönderdik. Çok güzel görevler yapıyor. Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A üretimi başladı. 2020 yılında inşallah tamamlanarak uzayda yerini alacak" şeklinde konuştu."SAVUNMA VE HAVACILIK PROJELERİN BÜTÇESİ 60 MİLYAR DOLAR"Savunma ve havacılık sektörleri ile ilgili yapılan projeler hakkında ise Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:"Savunma ve havacılık Ar-Ge bütçemiz 2016 yılı itibariyle 1 milyar doları aşmıştır. İhracatımız 15 yıl önce havacılıkta sadece 250 milyon dolar iken bugün 2 milyar doları bulmuştur. Ciro 1 milyar dolar iken bugün 6 milyar dolar üzerine çıkmıştır. 2002 yılında savunma sanayi ile alakalı 66 proje üzerinde çalışırken bugün 543 proje üzerine çalışıyoruz. Bu projelerin toplam bütçe büyüklüğü 60 milyar dolardır. Ülkemizde geliştirilen uydu parçaları, yerli imalatların testleri artık uzayda gerçekleşiyor. Japonya ile yaptığımız anlaşma gereği Türkiye'de yapılan parçaların Japonya'da imal edilerek uzaya gönderilen uydularda kullanıyoruz. Belirli bir kullanma süresinden sonra geri gelecek. Ona göre bu parçalar yerli imalatımızda kullanılır hale gelecek. Artık 2016'da başlattığımız testler meyvesini vermeye başladı."(Aydın Sarıoğlu - Kadir Arslan - Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Çağatay Gür / İHA)