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Milli Gazete yazarından 6'lı masaya sert tepkiler

6'lı masada yer alan muhalefet partilerden Saadet Partisi'ne yakın gazete olan Milli Gazete'den sert tepkiler geldi. 6'lı masada yer alan muhalefet liderlerinin gündemine temas eden Milli Gazete yazarı Abdulaziz Kıranşal, sosyal medya hesabından paylaştığı bir konferans videosunda eleştirilerini sıraladı

2022-10-01 19:29:10

Kıranşal, konferans konuşmasıyla ilgili video paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Açık ve net!
-Hiç bir Müslüman ben geldiğim zaman:
-Faizi arttıracağım
-İstanbul sözleşmesini uygulayacağım
-4-6 Yaş Kur'an kurslarını kapatacağım
-Sapkınlığa karşı çıkmayı nefret suçu sayacağım
-Avrupa birliği normlarını uygulayacağım diyen bir yapının vebaline ortak olmaz..."

Ekran Alıntısı._1

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