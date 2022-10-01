Milli Gazete yazarından 6'lı masaya sert tepkiler

Konutta yüksek fiyatın belini kıracak gelişme

Konuta olan ihtiyacın artmasına rağmen fiyatlarda oluşan köpük yüzünden yüz binlerce aile ev sahibi olamıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve TOKİ'nin ihale yoluyla inşa edeceği 500 bin sosyal konut kampanyası ev hayali olan dar gelirliler için umut kapısı olurken, ekim ayında hem arsa tahsisli konut kampanyasına başvurular alınacak, hem de orta gelir grubu için düşük faizli, uzun vadeli konut kampanyası başlatılacak. TİMETÜRK Ekonomi Müdürü Mehmet CANITATLI, atılacak bu adımlarla gayrimenkulde oluşan balon fiyatlar bir bir sönecek ve piyasa dengesini bulacağını söyledi.