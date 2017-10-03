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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz:

'(Ortaöğretime geçiş sınavı) En kısa zamanda Bakanlar Kuruluna sunup kamuoyuna açıklayacağız.' - 'Biz yeterli tecrübeye sahip, bilgili, çağın ihtiyaçlarını tespit eden, çağdaş bir sistemi evlatlarımıza en kısa zamanda kazandıracağız. Kimsenin kaygı duymasına gerek yok.'

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz:
03.10.2017 12:17:09
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ortaöğretime geçiş sınavına ilişkin değişikliklerin en kısa zamanda Bakanlar Kuruluna sunulacağını ve kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Yılmaz, Mecliste basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavına ilişkin çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, çalışmalar tamamlanınca açıklanacağını ifade etti.

Açık uçlu sorulara ilişkin muhalefetin eleştirilerinin anımsatılması üzerine Yılmaz, analiz yapabilme, kritik düşünebilme yeteneğini kazandırabilmek için bu soruların gerektiği konusunda eğitim uzmanlarının aynı fikirde olduğunu söyledi.

Uzmanların, açık uçlu soruların eğitimde kaliteyi artırmak için aranan sorulardan olduğuna işaret ettiğini aktaran Yılmaz, "Dünya nereye gidiyor? Finlandiya ne yapıyor? Herkes artık açık uçlu sorulara, yazılıya geçiyor. Klasik olan en iyisidir." diye konuştu.

Sınavların, ölçme değerlendirme sisteminin hepsi olmadığının altını çizen Yılmaz, "Ölçme değerlendirme eğitim sisteminin bir bölümüdür. Sınav onun içerisinde çok az bir bölümdür. Dolayısıyla, küçücük bir bölümü değiştirirken bütün sistem değiştirilmiş gibi böyle bir mübalağa doğru değildir." dedi.

Yılmaz, altyapı hazırlanmadan değişiklik yapılmasına yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine, bu konuda en uzman ve tecrübeli birimin Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu, buna ilişkin bakanlıkta Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü bulunduğuna işaret etti.

Başka ülkede böyle bir kurumun olduğunu sanmadığını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:
"Biz yeterli tecrübeye sahip, bilgili, çağın ihtiyaçlarını tespit eden, çağdaş bir sistemi evlatlarımıza en kısa zamanda kazandıracağız. Kimsenin kaygı duymasına gerek yok. Her yaptığımız değişiklik kesinlikle Türkiye'yi çok iyi bir noktaya götürmüştür. Bundan sonraki yapacağımız değişiklikler de mutlaka daha iyi noktalara götürecektir. Eğitim bir süreçtir, bir nokta değildir. Devamlı güncellenmesi, yenilenmesi ve çağın ihtiyaçlarına göre yapılandırılması çağdaş eğitimin gereğidir. En kısa zamanda Bakanlar Kuruluna sunup kamuoyuna açıklayacağız."



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