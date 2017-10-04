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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Güney Afrika'da

Güney Afrika'da temaslarda bulunan Yılmaz, Johannesburg Yunus Emre Enstitüsünün açılışına katıldı- Bakan Yılmaz:- 'Türk milletine bakıldığı zaman, nerede olduğuna; hep mazlumların yanında yer almıştır'- 'Yunus Emre'nin sözlerini dünya yayarsak dünyanın her yerinde barışı hakim kılarız'

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Güney Afrika'da
05.10.2017 01:44:19
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Türk milletine bakıldığı zaman, nerede olduğuna; hep mazlumların yanında yer almıştır." dedi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde resmi ziyaret programını sürdüren Yılmaz, Johannesburg Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) açılışına katıldı.

Yılmaz, açılış töreninde yaptığı konuşmada, enstitünün hem Johannesburg hem de bu ülke için hayırlı olmasını diledi.

Enstitüyü açmaktaki amaçlarına değinen Yılmaz, "Kişinin kendini tanıtması lazım. Biz ülkemizi tanıtacağız. Tanıtmanın yolu da dilden geçmektedir." ifadelerini kullandı.

İspanyolların Cervantes, Almanların ise Goethe enstitüleriyle faaliyet gösterdiğini hatırlatan Yılmaz, onların ortaya koyduğu misyon doğrultusunda Türkiye'nin bir eksikliği olduğunu görerek YEE'yi kurup çalışmalara başladıklarını anlattı.

- "Kültürümüzle gurur duyuyoruz"

Bakan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Çok büyük değerlerimiz var. Mevlana onlardan biri ama Yunus Emre, Türk insanının gönlündekini en yalın haliyle dile getirmiş ender insanlardan bir tanesi. Yunus Emre'nin sözlerini dünya yayarsak dünyanın her yerinde barışı hakim kılarız. Biz her zaman Güney Afrika'nın yanındayız. Türk milletine hep bakıldığı zaman, nerede olduğuna; hep mazlumların yanında yer almıştır."

Filistin, Somali ve Yemen'de mazlumlar olduğunda Türkiye'nin bu ülkelerin yanında durduğunu dile getiren Yılmaz, Güney Afrika için de aynı durumun geçerli olduğunu vurguladı.

Mazlumun diline, kimliğine, dinine ve rengine bakılmaması gerektiğini, sadece haklı olmalarının yeterli sayıldığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Biz kendimizi tanıtacağız. İşte bu tanıtımın en önemli kurumlarından biri de Yunus Emre Enstitümüzdür. Bizim kültürümüz başka kültürlerden üstün değil. Herkesin kültürü kendisiyle zenginlik oluşturur, biz de kültürümüzle gurur duyuyoruz. Bu zenginliği dostlarımıza göstermek istiyoruz. Kişi bilmediğinin düşmanıdır. Eğer birbirimizi tanırsak, bilirsek her işi kolay kılarız. Yunus Emre'nin de dediği gibi 'Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim.' İşte burası inşallah sevginin, kardeşliğin merkezi olacak."

Güney Afrika'ya bu güzel lezzetler, bu güzel sesler yayıldıkça yarına ilişkin umutların artacağını belirten Yılmaz, Türkiye ile Güney Afrika'nın ortak çalışmalarının olacağını sözlerine ekledi.

- YEE 8 yılda 54 merkeze ulaştı

YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş de Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın enstitünün kuruluşu ve yaygınlaşmasında büyük çabaları olduğuna değinerek, verdiği emeklerden dolayı teşekkür etti.

Enstitünün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 2009'da kurulduğunu anımsatan Ateş, "O dönem daha yeni filizleniyordu. 8 yıl aradan sonra bugün 54'üncü merkezi açtık. YEE beş farklı kıtada, değişik coğrafyalarda Anadolu kültürünü, dilini, edebiyatını, sanatını bütün dünyaya taşıyor, başka halklarla, başka uluslarla kültürel köprüler kuruyor." değerlendirmesinde bulundu.

YEE'nin senede bin 200'den fazla faaliyet yaptığını aktaran Ateş, enstitünün bulunduğu ülkelerde bu çalışmaların temel amacının Türkiye ile irtibatlı, Türkiye'yi seven insan sayısını artırmak olduğunu anlattı.

Türkiye'nin çok büyük değerleri ve sanatçıları olduğuna dikkati çeken Ateş, sanatçıların faaliyetlerini yurt dışına ulaştırarak özellikle Anadolu'nun bilgeliğini, hoşgörüsünü, insan odaklı yaklaşımını bütün dünyaya taşıdıklarını belirtti.

Ateş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tabii biz sadece dünyaya kendi kültürümüzü götürmüyoruz, bulunduğumuz ülkelerde bize uygun insani değerlerimizi geliştirecek, bize katkı sağlayacak bütün özellikleri de Türkiye'ye taşıyoruz. Bu anlamda özellikle Afrika kıtasından girişi sağlayacak Güney Afrika'da çok farklı kültürel değerler var. Bu merkez sayesinde Türkiye ile irtibatın daha fazla olacağına inanıyorum."

Törende, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Başbakan Başdanışmanı Dr. Cahit Bağcı, eski AK Parti Düzce Milletvekili Prof. Dr. Celal Erbay, eski CHP Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı, Güney Afrika'daki bazı sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve ülkede yaşayan bir grup Türk vatandaşı hazır bulundu.


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