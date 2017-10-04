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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Güney Afrika'da

Bakan Yılmaz:- 'Eğitim alanındaki tecrübelerimizi Güney Afrika'da hayata geçirebilmek için eğitim kurumları açmak istiyoruz'-'Güney Afrika'dan öğreneceğimiz çok şey var. Güney Afrika'nın da Türkiye'den öğrenecek çok şeyi var'- Yüksek Öğrenim Bakanı Nzimande:- 'Türkiye'nin ve Güney Afrika'nın eğitim ve ticaret alanında yükselen bir grafiği var'

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Güney Afrika'da
04.10.2017 20:39:56
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye'nin eğitim alanındaki tecrübelerini Güney Afrika'da hayata geçirebilmek için bu ülkede eğitim kurumları açmak istediklerini söyledi.

Bakan Yılmaz, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yaptığı resmi ziyaret kapsamında Yüksek Öğrenim Bakanı Dr. Balade Nzimande ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Yılmaz, iki ülke arasında iş birliği anlaşması imzalayacaklarını belirterek, 22-23 Ekim'de planladıkları Afrika kıtasından gelecek milli eğitim bakanları toplantısını imzalamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Yılmaz. Nzimande'ya davetini yineleyerek, kendisini toplantıda görmekten mennuniyet duyacağını söyledi.

Bakan Yılmaz, yüksek öğretim alanında da ilişkilerin artırılmasını istediklerini ifade ederek "Bizdeki YÖK'ün muadili olan başkanlığınız ile yüksek öğretim alanında iş birliği anlaşması imzalanırsa iyi olur. Ama hükümetler arasında imzalanırsa daha iyi olur. İlişkilerimizin hukuki temellerini oluşturursak öğretmen ve öğrenci değişimi gibi ortak projelerin gerçekleştirilmesi anlamında somut işbirliği yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin verdiği burslar hakkında da Yılmaz, "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca verilen Türkiye Bursları ile yüksek ve lisans düzeyinde burslarımız var. Bu burslarımızı alan şu anda 18 Güney Afrika Cumhuriyeti vatandaşı var. 2015-2016 yılında da iki Güney Afrika vatandaşı öğrenciye burs verildi. Bu burslarımızın tanıtımını yapmak ve Türkiye'den burs alan Güney Afrikalı öğrencilerin sayısını artırmak istiyoruz. İnanıyoruz ki gerek kültürel alanda gerek eğitim alanında yapılan iş birliği ticaret alanındaki işbirliğimizi de çok daha ileriye götürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, ellerindeki kayıtlara göre şu an Türkiye'de eğitim alan Güney Afrika vatandaşı sayısının yaklaşık 270 olduğunu kaydetti.

"Güney Afrika'nın Türkiye'den öğrenecek çok şeyi var"

Türkiye Maarif Vakfı için Güney Afrika Cumhuriyeti'nin desteklerini beklediklerinin altını çizen Yılmaz, "Eğitim alanındaki tecrübelerimizi Güney Afrika'da hayata geçirebilmek için eğitim kurumları açmak istiyoruz. Bu amaçla ilkokul, ortaokul, lise ve yüksek öğretim olarak her türlü eğitimi yapacak kapasitede yurt dışında eğitim faaliyetlerini yürüten Türkiye Maarif Vakfını kurduk. Bu konuda da sizin desteklerinizi bekliyoruz." dedi.

15 Temmuz darbe girişimi hakkında ise Yılmaz, "15 Temmuz'da Türk halkının demokrasisine verdiğiniz destekten dolayı sizlere teşekkür ederiz. Siz nasıl kendi hakkınıza hukukunuza sahip çıktıysanız, Türk halkı da kendi hakkına ve hukukuna sahip çıktı. Dolayısı ile mücadele bilincine sahibiz ve desteklerinizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Güney Afrika'dan öğreneceğimiz çok şey var. Güney Afrika'nın da Türkiye'den öğrenecek çok şeyi var. Türkiye iyi yolda ilerliyor ama yapmamız gereken çok şey var, bunları beraber yaparsak Türkiye ve Güney Afrika yararına olur. Türkiye, Asya, Güney Afrika ve Ortadoğu'da güvenebileceğiniz bir dosttur." diye konuştu.

- "Üniversitelerimizde hala apartheid dönemi gelenekleri geçerli"

Güney Afrika Cumhuriyeti Yüksek Öğrenim Bakanı Dr. Balade Nzimande ise konuşmasında Türkiye ve Güney Afrika Cumhuriyeti arasındaki ilişkilere değindi.

Bakan Nzimande, "Türkiye'nin ve Güney Afrika'nın eğitim ve ticaret alanında yükselen bir grafiği var. Tabii ki eğitim burada daha önemli bir yer tutmaktadır. Güney Afrikalı öğrencilerin Türkiye'de eğitim almalarını önemsiyoruz. Bizim üniversite kapasitemiz az. Üniversite eğitimlerimizi geliştirmemiz gerekiyor, çünkü üniversitelerimizde hala apartheid dönemi gelenekleri geçerli." dedi.

Ülkesinde üniversite eğitiminin üç saç ayağı olduğuna dikkat çeken Nzimande, "Birincisi öğrencilerin desteklenmesi. Yani değişim programlarıyla deneyim kazanmaları. İkincisi üniversitelerdeki ders programlarının değişimi. Üçüncüsü ise öğretim elemanı yetiştirilmesi. Bizim akademisyenlerimizin yüzde 60'ı 55 yaşın üzerinde. Gençlerin akademisyenliğe özendirilmesi gerekiyor. Doktora eğitimi verecek öğretim elemanı sayımız sınırlı." değerlendirmesinde bulundu.


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