Milli badmintoncu Neslihan Yiğit'ten 'Tokyo Olimpiyatları' açıklaması

Neslihan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlar kategorisinde üçüncü olarak Türkiye'ye bronz madalyayla döndü. Neslihan, 2014'te bronz madalya alan Özge Bayrak'ın ardından Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan ikinci Türk sporcu oldu. Avrupa madalyası alarak kariyerindeki büyük bir hedefi gerçekleştirdiğini aktaran İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un milli badmintoncusu, 'Ülkemiz ikinci kez badmintonda büyükler Avrupa madalyasına sahip oldu. Hayalini kurduğum bir madalyaydı. Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için mutluluk hissediyorum.' diye konuştu.