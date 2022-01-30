Mileyha Sulak Alanı'nda ilk kez kukumav kuşu görüntülendi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 'Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan' olarak tescil edilen, göçmen kuşların güneydeki sığınağı Mileyha Sulak Alanı'nda kukumav kuşu görüntülendi.

Kukumav kuşunun Türkiye'nin birçok yerinde gözlemlendiğini hatırlatan Yoğurtcuoğlu, şunları söyledi:

"Normalde biz kuşlardan anladığımız şöyle bir şeydir her zaman gündüz vakti kuşlar görülür diye düşünürüz ama gece kuşları da var. Kukumav kuşuyla karşılaştığımızda bunun ne kadar doğru olduğunu fark ettik. Gece arazide araştırma yaparken karşımıza ufak boylu, kulakları olmayan ve sarı gözlü bir baykuş çıktı. Yanımızdan uçup gitti, tam göremediğimiz için ilk olarak şaşırdık acaba bu nedir ve tekrar bulabilecek miyiz diye. Şüphelendiğimiz tür kukumavdı, daha sonra birkaç tur atarak fenerle etrafa bakınca fark ettik ki bu bir kukumav kuşu. Bu baykuş türü genelde bu dönemde kendisine yeni yerler arıyor. Kukumav, Mileyha'nın 291. kuş türü oldu." AA