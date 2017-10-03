Migros sokak hayvanlarına 120 ton gıda bağışladı

03.10.2017 12:03:52

Migros, sokak, barınak ve orman hayvanlarına 120 ton gıda bağışladı. Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü kampanya ile kutlayan Migros, tüm evcil hayvan ürünlerini Migros mağazaları ve Migros Sanal Market'te yüzde 50 indirimli olarak hayvanseverlerle buluşturuyor.

Migros açıklamasına göre, doğaya saygı anlayışıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında hayvanların yaşam hakkını korumak için çözümler sunan Migros, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla tüm evcil hayvan ürünlerinin fiyatlarını yarı yarıya indirdi.

Migros, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) iş birliğinde 3 yıldır yürüttüğü proje kapsamında, sokak ve ormanlarda yaşayan hayvanların beslenmesi için düzenli gıda yardımında bulunuyor. Proje kapsamında bugüne kadar sokak, barınak ve orman hayvanlarına 120 ton gıda bağışlayan Migros, sokak hayvanlarını beslemek isteyen müşterilerine de uygun fiyatlı ve pratik çözümler sunuyor. 100 gramlık paketler halinde satışa sunulan "Dostluk Maması" ile sokaktaki kedi ve köpeklerin bir öğünlük mama ihtiyacı karşılanıyor.

Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü müşterileriyle birlikte kutlayan Migros, başlattığı kampanya ile 5 Ekim'e kadar tüm evcil hayvan ürünlerini Migros mağazaları ve Migros Sanal Market'te yüzde 50 indirimli olarak hayvanseverlerle buluşturuyor.

2014 yılında 6 pilot mağaza ile başlayan, 2016 yılında 40 ilde 338 Migros mağazasına yayılan proje kapsamında son kullanım tarihi yaklaştığı için raflardan kaldırılan meyve, sebze, et, şarküteri ve kuru gıda ürünleri, niteliği ve soğuk zinciri bozulmadan muhafaza edilerek aynı gün HAYTAP gönüllülerine teslim ediliyor.

Haytap gönüllüleri ise Migros Grubu mağazalarından yetki belgesi ile aldıkları bu ürünleri yine en kısa sürede ayıklama, temizleme ve hazırlama işlemlerine tabi tutarak orman, barınak ve sokakta yaşayan hayvanların beslenmesinde kullanıyor.