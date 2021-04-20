Mide şikayeti ramazanda zirve yaptı

Midenizde bir ağrı ya da bulantı söz konusu olduğunda neler yapmanız gerektiğini ve bu rahatsızlıklara neyin iyi gelebileceğini biliyor musunuz?

Ramazan ile birlikte mide şikayetleri de doğal olarak artış gösterdi. Sahur ve iftarda yenilen yemeklerin türü ve içeriği mide için önem arz ediyor. Midenizde bir ağrı ya da bulantı söz konusu olduğunda neler yapmanız gerektiğini ve bu rahatsızlara neyin iyi gelebileceğini biliyor musunuz?

Mide ağrısının belirtileri arasında midede ekşime ve yanma, mide bulantısı, gaz sıkışması, ağız kokusu, iştah kaybı, öksürük ve hıçkırık gibi belirtiler yer alır. Kabızlık ve ishal gibi sorunlara da sebep olan mide ağrısının görüldüğü durumlarda, bağırsaklardaki hareketlenme sonrasında, ağrı kendiliğinden azalabilir.



Nedenleri arasında bunlar bulunuyor

Hafif belirtilerin görüldüğü mide ağrılarının ardında, basit bir hazımsızlık sorunundan oldukça ciddi bir ülser sorununa kadar birçok farklı neden yatıyor olabilir. Ülser, gastrit, gastroözofageal reflü gibi mide rahatsızlıkları

Obezite,İlaç kullanımının yan etkileri, Helicobacter pylori (H. pylori) enfeksiyonu,Fıtık,Gıda zehirlenmesi,Çeşitli bağırsak sendromları,Aşırı yeme,Düzensiz ve sağlıksız beslenme,Mide kanseri,Mide tümörü,Sigara ve alkol tüketimi gibi zararlı alışkanlıklar,Stres ve bazı psikolojik rahatsızlıklar, Alerjik reaksiyonlar ve hormonal değişiklikler...

Tedavi için izlenecek yollar

Karın boşluğunun sol üst bölümünde yer alan ve sindirim sisteminin en önemli organı olan mide vücuda alınan besinlerin enzim ve asitlerle parçalanmasında görev alır. Vücutta oldukça önemli bir göreve sahip olan midede çeşitli şiddette ve türde ağrılar görülebilir. Ağrı süresi, ağrının sebebine bağlı olarak değişiklik gösterir. Midedeki ağrı hafifse, tedavide evde uygulanan doğal yöntemlere başvurulabilir

Ağrı ile ilgili bilinmeyen durumlar veya şiddetli belirtiler gözlemlenmiyor ise evde uygulayabileceğiniz aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.

Bol su tüketmek: Vücudun sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi ve midedeki sindirimin doğru bir şekilde gerçekleşmesi için bol su tüketimi büyük bir önem taşır. Susuz kalan vücutta sindirim süreci zorlaşır ve bu durum da midede ağrıya sebep olabilir. Bu nedenle, gün içerisinde ortalama olarak 1.5-2 litre su tüketmeniz gerekir.

Yoğurt: Faydalı bakteriler ve yüksek oradan probiyotik içermesi sebebiyle, yoğurt tüketmek midenizi rahatlatabilir. Yoğurt tüketimi, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve enfeksiyonların önlenmesinde etkili bir role sahiptir.

Papatya çayı: Midedeki kasların gevşemesine yardımcı olan papatya çayı, spazm gibi mide rahatsızlıklarının önüne geçilmesinde etkin rol oynar. Ağrıların hafiflemesini ve midenin rahatlamasını sağlar.

Zencefil:Mide problemleri ve hazımsızlık için sıklıkla kullanılan zencefil, midede hazımsızlık yaratabilecek olan besinlerin hızlı bir şekilde sindirilmesine olanak tanır. Dolayısıyla, zencefil tüketmek hem sindirimi hızlandırır hem de mide bulantısı ve ishal gibi midede ağrıya sebep olabilecek rahatsızlıkları azaltır.

Karanfil:Karanfilin içerisinde, midenin çalışmasını kolaylaştıran ve sindirim salgılarının artmasına ve midede oluşmuş gazın azaltılmasını sağlayan faydalı maddeler yer alır. Karanfilin mide bulantısı ve kusmayı azaltıcı etkisi de vardır. Bu sayede, karanfili hem mide ağrısı hem de diğer mide sorunları için kullanabilirsiniz.

Nane:Mide ağrısı, kabızlık ve ishale neden olan IBS (irritabl bağırsak sendromu) kaynaklı ağrılarda, nane tüketimi ile ağrının şiddeti azaltılabilir. Nane tüketimi, bağırsakların rahatlaması ve mide ağrısının azalmasına yardımcı olabilir.

Alkol ve sigara tüketiminden kaçınmak:Vücutta pek çok farklı soruna sebep olan sigara ve alkolün içerisinde mideye ağır gelebilecek zararlı maddeler bulunur. Alkolü sindirmek zor olduğundan, alkol tüketimi, sindirimde bazı sorunlara ve mide ağrısına yol açabilir.

Isı uygulaması: Gerilmiş olan kasları gevşeterek midenin etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı olan ve hazmı kolaylaştıran ısı uygulaması sayesinde mide ağrınıza çözüm bulabilirsiniz. ısıtılmış bir su torbası uygulaması ile ağrıları hafifletebilirsiniz.

Korunma yöntemi

Sindirim sistemi kaynaklı olabilecek mide rahatsızlıklarından korunmanın birçok farklı yolu bulunur. Yediğiniz yiyecek ve içeceklere dikkat etmek, sindirimi zor olan gıdalardan uzak durmak ve öğünlerinizi doğru bir şekilde planlamak bu konuda oldukça büyük bir önem taşır. Ayrıca, düzenli egzersiz ve spor yapmak da mide ağrısından korunmanın bir diğer yoludur.

Mide bulantısı

Çocuklardan yetişkinlere kadar herkesin hayatında sıkça karşılaştığı mide bulantısı, geçici bir durum olabileceği gibi kimi zaman bazı hastalıkların da habercisi niteliğindedir. Mide bulantısı genellikle ağrılı bir rahatsızlık olmasa da kimi zaman kusmanın yanı sıra baş dönmesi, terleme, ishal, karın ağrısı, ağız kuruluğu gibi bazı semptomlarla beraber yaşanabilir.

Nasıl geçer?

Mide bulantısı anında şu yöntemler uygulanabilir:

Havasız ve ağır kokulu bir ortamda ortaya çıkan mide bulantısı için temiz havaya çıkmak ve derin nefes almak; nefes egzersizleri yapmak. Bulantı başladığında tuzlu kraker yemek, Bir süre uzanarak dinlenmek, Limon, nane ve elma gibi ferahlatıcı besinler tüketmek,Kendiliğinden kusma hali varsa engel olmadan kusmak, Araç tutması durumunda mide bulantısı ilacı kullanmak, mümkünse temiz hava almak,Deniz tutmalarında ufuk çizgisine odaklanmak ve geminin orta bölümünde bulunmak

Bulantıya ne iyi gelir?

Mide bulantısı başka bir rahatsızlığın habercisi değilse evde yapılacak basit yöntemler ile bu rahatsızlıktan kurtulmak mümkündür. Evde bulunabilecek bitkisel ürünler ve gıdalar ile mide bulantısı hafifletilebilir.

Limon sindirime yararlı bir meyvedir. Suyun içerisinde az miktarda limon sıkılıp, gün boyunca bu su içilebilir.

Patates mide bulantısını geçirmek için en çok kullanılan besinlerden biridir. Haşlanmış patatesi sınırlı sayıda tüketmek bulantıyı hafifletebilir.

Nane-limon çayı da patates gibi mide bulantısında oldukça etkilidir.

Sakinleştirici etkisi olan papatya çayı midenin rahatlaması için de kullanılmaktadır.

Tost, leblebi, kraker gibi tuzlu yiyecekler mide bulantısını hafifletir.

Tavuk suyu çorbası mide bulantısını geçirmek için de içilebilir.

Protein yetersizliği de mide bulantısına neden olabilir. Fındık gibi proteini yüksek besinler tüketilebilir.

Zencefilin mide bulantılarında etkili olduğu gözlemlenmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.