Microsoft: Ukrayna devlet kurumlarına ait bilgisayar sistemlerine siber saldırı tespit ettik
Microsoft, Ukrayna devlet kurumlarının ve ülkedeki kimi kuruluşların bilgisayar sistemlerinde kötü amaçlı yazılım tespit edildiğini bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, hasarın boyutunun henüz netlik kazanmadığı belirtildi.
Microsoft, devlet kurumlarının bilgisayar sistemlerinde kötü amaçlı yazılımların bulunduğunu belirterek Ukrayna'ya uyarılarda bulundu. Şirket açıklamasına göre, söz konusu kötü amaçlı yazılımların hedefinde yer alanlar arasında, tümü Ukrayna'da bulunan birden fazla devlet kurumu ve bilgi teknolojisi organizasyonları bulunuyor. Toplamda kaç kuruluşun siber saldırıdan etkilendiği ise henüz net değil.
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Microsoft, bir blog yazısında, kötü amaçlı yazılımın ilk kez perşembe günü tespit edildiğini duyurmuştu. Son dönemde yapılan saldırılarda ülkedeki devlet kurumlarına ait onlarca internet sitesine erişim kesilmişti. Firma, bu etkinlik ile tespit edilen diğer kötü amaçlı yazılım gruplarının etkinlikleri arasında bir bağlantı olup olmadığını ise belirleyemedi. Şirketin aktardığına göre, fidye yazılımı olarak gizlenen kötü amaçlı yazılım, saldırgan tarafından etkinleştirildiği halde bulaştığı bilgisayar sistemini çalışamaz hale getirebilecek. Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreter Yardımcısı Serhiy Demedyuk, saldırganların 'Rus istihbaratının kullandığı kötü amaçlı yazılımlara benzer yazılım kullandığını' belirtmişti. Haber Kaynağı: Sputnik
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