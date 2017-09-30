MHP Genel Başkanı Kemal Bahçeli'den Kerbela mesajı

30.09.2017 16:37:28

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, zulmün olduğu yerde muhakkak zalimin olduğunu belirterek, "Şehidin olduğu yerde mutlaka cani bulunacaktır. Kan akıyorsa katil faaldir, şiddet faaliyettedir" değerlendirmesinde bulundu.

Mazlumun, "hakkı yenmiş, hukuku çiğnenmiş, masumiyeti ihlal, masuniyeti imha edilmiş insan" olduğunu ifade eden Bahçeli, mazlumların her çağı ahlarıyla inlettiklerini kaydetti. Bahçeli, "Ancak hiçbir mazlumun ahı yerde kalmamış, hiçbir zorbayı abat etmemiştir" ifadesini kullandı.

'KATİLLER KORKAKLIĞIN VE KALLEŞLİĞİN İSİMLERİ OLMUŞLAR'

Hicri 61 yılının 10 muharrem günü Kerbela'da mazlumla zalimin, hak ile batılın, sadakatle hıyanetin karşılaştığını ve çöl kumlarının kana bulandığını belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"Efendimiz Resulullah'ın aziz torunu Hz. Hüseyin ve çoğu Ehl-i Beyt'ten olan 70'den fazla masum insan şehadet şerbetinden içmiştir. Kerbela'da şehit düşen Ehl-i Beyt'in muhterem büyükleri kahramanlığın simgesi, katiller ise korkaklığın ve kalleşliğin isimleri olmuşlardır. Hüseyni ahlak ve duruş Kerbela'yı sarsmış, çağları sallamış, sukut eden insanlığın, önü kesilen İslam'ın vicdan ilamını, iman ilanını yapmıştır.

Kerbela, köhne yaşamaktansa, boyunduruk altına girip tutsak kalmaktansa şehadeti seçip teslim olmayan asaletin imrenilecek tezahürüdür. Hz. Hüseyin, haksızlığı reddeden, mevki ve makam hırsını elinin tersiyle iten, çöl sıcağında inancın vahasıyla parlayan ahlak ve iman kutbudur."

Hz. Ali'nin, "Sabır imandır. Sabrı olmayanın imanı yoktur." dediğini anımsatan Bahçeli, Kerbela'nın sabrın zaferi, mazlum iradenin nefesi, haklı davanın sancağı olduğunu belirtti.

KERBELA'NIN MESAJI

Bahçeli, bugün Hüseyni şuuruna her zamankinden fazla ihtiyaç bulunduğunu, çünkü Kerbela vakasının farklı dozda, değişik ağırlık ve boyutlarda hala sürdüğünü kaydetti.

Bahçeli, Kerbela'nın başlıca mesajının, "birlik ve beraberliğin tarihi değer ve önemi, kardeşliğin, kader ve tasada ortaklığın asla vazgeçilmezliği" olduğunu belirtti.

Yezitlerin yine kıpır kıpır olduğunu, vahdetin, kesretin tehdidi altında bulunduğunu ifade eden Bahçeli, etnik, mezhep, meşrep ihtilaflarının Müslümanların arasına nifak saçtığına işaret etti.

Kerbela'nın günah cephesinin devamlı tahkim edildiğini ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Barzani'ye bakınız, fitne ve felaketin zehirli seferine bakınız, bunu göreceksiniz. Kerkük, yeni bir Kerbela'ya dönüştürülmek, Ortadoğu tümden Kerbela'nın şirk ve şiddet faillerinin mirasına havale edilmek istenmektedir. Türkmenlerin birlik ve dirliği Şii-Sünni ayrımına kurban edilmek, zalimlerin emellerine tevdi ve zimmetlenmek üzeredir. Bu, tarihi vebaldir. Türk'ün geleceğini mezhep ayrımcılığıyla karalamak en adi, en aşağılık, en sefil suç ve cinayettir. Bu tuzağa hiçbir soydaşımız düşmeyecektir. Türk, Türk'tür. Başka tanıma gerek yoktur. Türkmeni, Türk'ü Şii, Sünni diye tefrik etmek yanlıştır. Kaldı ki Müslümanlık nemize yetmeyecektir.

Kerbela'dan alacağımız dersleri aldık, Muharrem ayında geçmişin matemini idrak ve ifade ettik. Önümüze bakalım, oyuna gelmeyelim. Barzani, Yezit'in izinden gidebilir, bu kendi seçimidir. Hüseyni yolun birlik ruhu inanıyorum ki ihanet ve istilaya izin vermeyecektir."

'BİZE DÜŞEN TARİHİ TEKERÜR ETTİRMEMEKTİR'

Mehmet Akif Ersoy'un, "Tarihi 'tekerrür' diye tarif ediyorlar, hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?" ifadesini anımsatan Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:

"Bize düşen tarihi tekerrür ettirmemektir. Firavunlar, Nemrutlar, Yezitler, zulmün cahil ve cüretkar yüzleri kazanamayacak, huzur, barış ve kardeşliğimizi yıkamayacaklardır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor: 'Gevşemeyin, üzülmeyin, inanmışsanız mutlaka siz üstünsünüz.' Başka söze gerek yoktur. Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitleri ile birlikte, Ağrı ve Hakkari'de şehit düşen altı kahramanımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Bugünkü Aşure Günü'nde, muharrem ayının manevi yas ikliminde dualarımızın kabul olmasını niyaz ediyorum. Tekrar ediyorum, ne Şii ne Sünni, Türk'ün birdir ahlakı, imanı, töresi. Unutmayınız, birlik hamurumuz, nifak çamuruyla yoğrulamayacaktır."