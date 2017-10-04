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MHP Genel Başkanı Bahçeli Manisa'da:

'Irak ve Suriye'deki gelişmelerle sabrımızı sınayıp, tepkimizi ölçmeye çalışanların bir sonraki durağı aziz vatanımız olacaktır. Şayet bugün gereken duruşu göstermezsek yarın çok geç olacaktır'- 'Şimdi Kerkük'teki zulme ses çıkarmazsak, yarın kendi topraklarımızda olacaklara mecbur bırakılırız. Bu yüzden Türkiye, varlığını tehlikeye atan böylesi bir duruma karşı meşru müdahale hakkını her yön

MHP Genel Başkanı Bahçeli Manisa'da:
04.10.2017 19:20:55
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Irak ve Suriye'deki gelişmelerle sabrımızı sınayıp, tepkimizi ölçmeye çalışanların bir sonraki durağı aziz vatanımız olacaktır. Şayet bugün gereken duruşu göstermezsek yarın çok geç olacaktır. Şimdi Kerkük'teki zulme ses çıkarmazsak, yarın kendi topraklarımızda olacaklara mecbur bırakılırız. Bu yüzden Türkiye, varlığını tehlikeye atan böylesi bir duruma karşı meşru müdahale hakkını her yönden kullanmalıdır." dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Bahçeli, daha sonra Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi açılış törenine katıldı.

Bahçeli, törende yaptığı konuşmada, "istikbale açılan ufuk kapısı" olarak nitelediği Manisa'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Manisa'ya büyük önem verdiklerini ifade eden Bahçeli, Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi ile kentin çöp sorununun sona ereceğini belirtti.

MHP'nin tüm kadrolarıyla ülkenin sorunları ile ilgilendiğini kaydeden Bahçeli, "Bizler günübirlik siyasi hesap ve kazanımlar peşinde değiliz. Bizim için vatandaşlarımızın huzuru, refahı ve güvenliği her şeyden önde gelir. Çünkü milletimiz mutsuzsa biz geleceğe ümitle bakamayız. Millete rağmen siyaset yapılamayacağını bilir buna inanırız. Milletin duası, rızası ve desteği olmadan hiçbir siyasi hedef başarıya ulaşamayacaktır." dedi.

Bahçeli, halden, dertten anlamayanların yüksek hedeflere varamayacağını, milletin sorunlarını kökten çözmek, "dik baş, tok karın ve mutlu yarın" amacına ulaşmak için çalıştıklarını ifade etti.

- Manisalı çiftçilerin sorunları

Manisalı çiftçilerin yaşadığı sorunları da bildiklerini vurgulayan Bahçeli, Manisa'nın sanayi şehri olduğu kadar, tarımda da ülkenin gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Manisa'yı ayrıcalıklı kılan alanlardan birinin de "üzüm üretimi" olduğuna değinen Bahçeli, "Üzüm üreticisi kardeşlerim üzgündür, hüzünlüdür, kaygılıdır. Maliyetler artmakta emekler boşa gitmektedir. Çiftçi kardeşlerim biliyorum durumunuz zor. Sesinizi duyuracak yer arıyorsunuz. Gözlerinize bakınca anlıyorum mağdursunuz ve bir yandan yardım bekliyorsunuz. Sorun ve beklentilerinizi görecek size omuz verecek irade, tutunacak bir dal arıyorsunuz. İşte Milliyetçi Hareket buradadır." dedi.

Üzüm çiftçisinin sorunlarının takipçisi olacaklarına işaret eden Bahçeli, şöyle konuştu:

"Bu sene kuru üzümün maliyeti ortalama 3 lira 75 kuruş seviyesindedir. Hatta bu rakamın 4 lira seviyesinde olduğunu biliyoruz ancak üzüm taban fiyatı 4 lira olarak açıklanmıştır. Bu fiyat ne yazık ki üzüm üreticisi çiftçilerimizi hayal kırıklığına uğratmıştır. Çiftçinin alınteri ve helaline göz dikmiş fırsatçılar böylesi bir dönemde kol gezmektedir. Belirlenen fiyat üzerinden üzüm alımının yapılması belki uzun vadede fiyatları arttırabilir ama bizim çiftçilerimizin bu kadar bekleyecek halleri yoktur, sabır taşı çatlamıştır. Çiftçilerimiz üzümünü Tariş'in hesabına bırakarak ya da alternatif çözümler bularak satmak zorunda kalmaktadır. Borcu oldukça kabarık olan üzüm çiftçisinin beklentisi daha fazladır, bunda da haklıdır."

Çiftçinin beklentisini karşılayacak bir fiyat oranının acilen ortaya konulmasını isteyen Bahçeli, "Bize göre kuru üzümdeki taban alım fiyatı bugün için en az 5 lira olmalıdır. Üzüm alımı için tek bir merkezin kurulması da yanlış bir uygulamadır. Zaten sıkıntıda olan çitfçimizi daha fazla sıkıntıya sokmanın anlamı yoktur." ifadesini kullandı.

- IKBY'nin düzenlediği gayrimeşru referandum

Konuşmasında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlediği gayrimeşru referanduma da değinen Bahçeli, "Irak'ın kuzeyinde 25 Eylül'de Peşmerge yönetimi tarafından yapılan sözde referandumun hepten yok hükmünde olduğunu daha evvel ifade etmiştim. Ne Irak'ın kendi iç hukuku ne de uluslararası hukukla bağdaşmayan bu alçakça eyleme cüret edenler asırlık bölgesel bölünme projelerine hizmet etmektedir." dedi.

Bahçeli, yapılan tüm çağrılara kulak tıkayanların sadece Irak'ın değil, tüm bölgenin kaosa sürüklenmesine neden olacağını kaydederek, şöyle devam etti:

"Hukuksuz olan sözde 25 Eylül komplosunun, Irak anayasasına göre tartışmalı olarak değerlendirilen bölgeleri de kapsamış olması asıl niyetin ne olduğunu açığa vurmuştur. Bölgede yaşanan kaosu fırsata çevirerek kadim Türk yurtlarına çöreklenmek isteyen Barzani ateşle oynamaktadır. Bu işin sonu kendisi için hayırlı olmayacak, kendi kazdığı kuyuya düşecek, ısrarında devam ederse kahredici azabı tadacaktır. Bizim Irak'ta bulunan tüm topluluklara, tüm halklara saygımız vardır. Tavrımızın esası Irak'ı iç çatışmaya götürecek, bekamızı tehlikeye atacak, bölgesel fay hatlarının kırılmasına yol açacak gelişmelere kapı aralayan sorumsuz piyonlaradır. Türkiye, başta Kerkük olmak üzere tarihi Türkmen kentlerine zorla el konulması girişimlerine ve Irak'ın kuzeyinde Kürdistan'a kapı aralanmasına müsaade etmeyecektir. Irak'ta hukuksuz ve mesnetsiz çabalara karşı duran Türkmen kardeşlerimiz üzerinde baskı oluşturanlar yanlıştadır, hıyanet içindedir."

Türkmenlerin yalnız bırakılmayacağını dile getiren Bahçeli, "oldu bittilere" bir soydaşın bile kurban verilemeyeceğini ifade etti.

Telafer, Musul, Kerkük gibi kadim Türk illerini mesnetsiz girişimlerle ele geçireceğini zannedenlerin girdikleri yolun yanlışlığını er ya da geç mutlaka göreceğini vurgulayan Bahçeli, "Irak'ın son derece hassas hale gelen toplumsal yapısına ilave olarak bir de referandum bahanesiyle hukuksuz girişimleri kullanarak bölücülüğü körüklemek önüne geçilmesi zor bölgesel şartları doğuracaktır. Bunca olan bitenlerin esas amacı dört parçalı Kürdistan'ı kurmaktır. Barzani'nin korsan referandumunun ana gerekçesi budur. Irak'ın kuzeyine paralel olarak Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD'nin palazlandırılıp, silahlandırılması da bu yüzdendir." ifadesini kullandı.

- "Hedefteki ana ülke Türkiye"

Bölgede hesabı bulunan devletlerden gelen çelişkili açıklamalara aldanmayacaklarını söyleyen Bahçeli, "Görünürde hemen hepsi korsan referandumu tanımadıklarını, uygun bulmadıklarını ifade ediyorlar ama arka planda Barzani'nin sırtını sıvazlayıp, PKK/PYD'nin önünü açıp, diğer terör örgütlerinin imkanlarını arttırmanın hesabını yapıyorlar. Bölgemizde son derece kirli ve alçakça bir oyun tezgahlanmaktadır." dedi.

Coğrafyada etnik ve mezhep temelli ayrışma ve çatışmaların şiddetlenmesini isteyenlerin bulunduğunu kaydeden Bahçeli, terör örgütleriyle aleni işbirliği yapanlara karşı uyanık olunması gerektiğini dile getirdi.

Bahçeli, şöyle dedi:

"Asla unutulmamalıdır ki hedefteki ana ülke Türkiye'dir. Irak ve Suriye'deki gelişmelerle sabrımızı sınayıp, tepkimizi ölçmeye çalışanların bir sonraki durağı aziz vatanımız olacaktır. Şayet bugün gereken duruşu göstermezsek yarın çok geç olacaktır. Şimdi Kerkük'teki zulme ses çıkarmazsak, yarın kendi topraklarımızda olacaklara mecbur bırakılırız. Bu yüzden Türkiye, varlığını tehlikeye atan böylesi bir duruma karşı meşru müdahale hakkını her yönden kullanmalıdır."

Türkiye ile oyun oynanmayacağını herkesin bilmesi gerektiğini de dile getiren Bahçeli, "Varsın şer odakları karşımıza her türlü sorunları çıkarsın. Allah'ın izniyle Türk milletinin gücü bunların alayına yetecektir. Yeter ki bir olalım, birbirimize inanalım ve aynı ülkünün etrafında sımsıkı toplanalım." diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, açılışı yapılan tesisin temelini 8 Mart 2016'da attıklarını, tesisin kentin 40 yıllık çöp sorununu çözeceğini ifade etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, açılışını gerçekleştirdiği tesis hakkında bilgi aldı.

110 milyon liraya mal olalan tesisin günlük kapasitesinin 650 ton olduğu bildirildi.



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