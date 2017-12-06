MHP'den Kudüs açıklaması

06.12.2017 14:55:37

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan edeceğini' ve 'Tel Aviv'deki Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması hazırlıkları için talimat verdiğini söyleyeceğini' açıkladı.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Kudüs için verilen her yanlış kararın Ortadoğu'da daha çok kana ve gözyaşına sebep olacağını belirterek, "Kudüs, partimizin ve ülkemizin kırmızı çizgisidir." dedi.

Filistin devletinin bu durumu "İsrail, Müslüman ve Hristiyanlara savaş açtı" olarak değerlendirdiğini aktaran Usta, İsrail'in, kentin doğusunu 1967'de işgal ettiğini, 1980 yılında tamamını başkent olarak duyurduğunu hatırlattı. Ancak bugüne kadar Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan hiçbir devlet olmadığını söyleyen Usta, Trump'un açıklamasının, bu anlamda da bir ilk olma özelliği taşıdığına işaret etti.

GERGİNLİĞİN FİTİLİNİ ATEŞLEYECEKTİR



Trump'ın, Kudüs meselesini iç siyaset malzemesi olarak kullandığının altını çizen Usta, "Bir kısım iç siyasi sıkıntılarını, Musevi lobisine bu desteği vererek aşmaya çalışıyor. Binlerce kilometre öteden yaptığı bu girişimle Trump, Ortadoğu'da gerginliğin fitilini bir kez daha ateşleyecektir. Kudüs, Ortadoğu'nun namusudur. Kudüs için verilen her yanlış karar Ortadoğu'da daha çok kana ve gözyaşına sebep olacaktır. Kudüs, partimizin ve ülkemizin kırmızı çizgisidir." değerlendirmesini yaptı.

Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa için atılacak böylesi tehlikeli bir adımın, bölgedeki ve tüm dünyadaki Müslüman halkları tahrik edeceğini vurgulayan Usta, nitekim Fas, Irak, Ürdün, Tunus, Suudi Arabistan gibi ülkelerden konuya ilişkin sert tepkiler ve uyarılar geldiğini anımsattı.