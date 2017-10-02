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Mevlüt Çavuşoğlu: Dondurma ihtimali var, olmalı da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Irak'taki tartışmalı referandum hakkında, 'Eğer durdurmazlarsa daha atacağımız adımlar olur. Biz hala bekliyoruz ki, iptal etsinler. Esasen başından herkes söylediği zaman 'Erteliyorum' dese masada çok güçlü olacaktı, herkes onun destekçisi olacaktı' dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu: Dondurma ihtimali var, olmalı da
02.10.2017 06:33:23


Çavuşoğlu, TBMM'nin 26. dönemi üçüncü yasama yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını cevapladı. Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı ile görüşeceğini kaydetti. Çavuşoğlu, Kuzey Irak'a yaptırımlarla ilgili olarak, "Eğer durdurmazlarsa daha atacağımız adımlar olur. Biz hala bekliyoruz ki, iptal etsinler. Esasen başından herkes söylediği zaman 'Erteliyorum' dese masada çok güçlü olacaktı, herkes onun destekçisi olacaktı. Referandum yaparak, masada güçlü olacağını sandı, çok ciddi bir hesap hatası yaptı. Şimdi şu anda masada referandum öncesi kadar güçlü değil. Ama yine de Anayasa'da hakların hepsi verilmesi lazım. 'Aracı, garantör olalım' dedik. 'Siz ülkelerin isimlerini söyleyin, bunlarla beraber olalım' dedik. Referandum olduğu zaman başına gelebilecek şeyleri de söyledik. Gene 'En az zarar bizden gelir' dedik. 'İçeride ve dışarıda sizi mahvedecekler' dedik. 'PKK'yı üzerinize salacaklar' dedik. Siyasi partilerin çoğunluğu karşı, son güne kadar Talabani'nin partisi de karşı. Oran, İslami Cephe partileri bir tanesi hariç karşı. Sandığa giderken artık dönse siyaseten zor durumda kalacak. Vatandaşın çoğu karşı" dedi.

Barzani'nin referandumu dondurma ihtimaline karşı olarak Çavuşoğlu, "Dondurma ihtimali var, olmalı da" ifadelerini kullandı.


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