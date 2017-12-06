Mevlana'nın öğütleri tuvallere yansıyor

06.12.2017 15:26:45

Yaklaşık 7 yıl Konya'da zaman geçirerek Mevleviliği araştıran Ressam Kamer Batıoğlu, "Rumi" adlı kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturacak.

Sanatçının, Mevlana'nın öğütlerinden ilham alarak hazırladığı sergi, 8 Aralık'ta Trump Alışveriş Merkezi'nde bulunan Trump Art Gallery'de açılacak.

Sergide, Mevlana'nın "Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Hoşgörülükte deniz gibi ol. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol." şeklinde verdiği 7 öğüdünün tuvallere yansımış hali yer alacak.

Daha önce Dubai'de sanatseverlerin beğenisine sunulan ve 19 eserinin bulunduğu "Rumi" sergisi 6 Ocak 2018'e kadar ziyaret edilebilecek.