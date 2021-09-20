Metrobüs üzerindeyken köprü geçen kişi serbest

Metrobüs üstünde Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçen ve bu anları sosyal medya hesabında paylaşan Yunus Emre Özer gözaltına alındı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Yunus Emre Özer, savcılık sorgusunda youtuber olarak çalıştığını ve aynı zamanda sosyal medya fenomeni olduğunu belirtti. Özer, '17 Eylül günü hatırlamadığım bir saatte Okmeydanı Hastane metrobüs durağı tentesi üzerinden kapı kod numarasını ya da plaka kodunu bilmediğim bir metrobüsün üzerine atladım. Bu şekilde bir süre aracın üzerinde yolculuk ettim. Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında aracın üzerinden indim. Metrobüs durağından geçtiğim sırada güvenlik durumu fark etti. Ben kaçtım ancak 19 Eylül günü polisler Sinyor Taklacı isimli Youtube hesabımdan paylaşmış olduğum olayla alakalı görüntülerden kimliğimi tespit ederek evimden aldılar. Ardında polis merkezine götürdüler. Yaşanan olayla alakalı olarak pişmanım. Böyle bir girişimde bir daha kesinlikle bulunmayacağım' dedi.