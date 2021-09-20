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Metrobüs üzerindeyken köprü geçen kişi serbest

Metrobüs üstünde Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçen ve bu anları sosyal medya hesabında paylaşan Yunus Emre Özer gözaltına alındı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Yunus Emre Özer, savcılık sorgusunda youtuber olarak çalıştığını ve aynı zamanda sosyal medya fenomeni olduğunu belirtti. Özer, '17 Eylül günü hatırlamadığım bir saatte Okmeydanı Hastane metrobüs durağı tentesi üzerinden kapı kod numarasını ya da plaka kodunu bilmediğim bir metrobüsün üzerine atladım. Bu şekilde bir süre aracın üzerinde yolculuk ettim. Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında aracın üzerinden indim. Metrobüs durağından geçtiğim sırada güvenlik durumu fark etti. Ben kaçtım ancak 19 Eylül günü polisler Sinyor Taklacı isimli Youtube hesabımdan paylaşmış olduğum olayla alakalı görüntülerden kimliğimi tespit ederek evimden aldılar. Ardında polis merkezine götürdüler. Yaşanan olayla alakalı olarak pişmanım. Böyle bir girişimde bir daha kesinlikle bulunmayacağım' dedi.

2021-09-20 20:01:22
Sultanbeyli'de boru patladı: Cadde ve fabrika bahçesi göle döndü

Sultanbeyli'de boru patladı: Cadde ve fabrika bahçesi göle döndü

Sultanbeyli'de alt yapı çalışmaları sırasında içme suyu şebekesi iki farklı noktada patladı. Sokak ve fabrikanın bahçesi göle döndü. Borulardan fışkıran su havadan da fotoğraflandı.
Bakan Varank, TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na katılan araçları kullandı

Bakan Varank, TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na katılan araçları kullandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması ve TEKNOFEST İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'na katıldı.
İtfaiye Haftası... Tulumbacılar İstiklal Caddesi'nde nara attı

İtfaiye Haftası... Tulumbacılar İstiklal Caddesi'nde nara attı

İtfaiye Teşkilatı'nın 307. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Taksim Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Kadın itfaiyecilerin de katıldığı etkinlikte, en eski itfaiyecilerden olan tulumbacılar nara atıp, maniler söyledi.
Otokar zırhlı araçları yeni görevler için hazır

Otokar zırhlı araçları yeni görevler için hazır

Türkiye'nin zırhlı araç üreticilerinden Otokar, geliştirdiği askeri araçlarla yurt içinde ve dışında yeni görevler bekliyor.
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