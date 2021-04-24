Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde geniş çaplı bir operasyona start verdi. Operasyon ile Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Kandil'deki terör örgütü PKK hedefleri yerler bir edildi. Vatandaşlar da PKK operasyonlarının nerede yapıldığını merak etmeye başladı. Peki Metina nerede? Zap, Avaşin ve Basyan nerede?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde geniş çaplı bir operasyona start verdi. Operasyon ile Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Kandil'deki terör örgütü PKK hedefleri yerler bir edildi. Vatandaşlar da PKK operasyonlarının nerede yapıldığını merak etmeye başladı. Peki Metina nerede? Zap, Avaşin ve Basyan nerede?

TSK, Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik kapsamlı bir harekat başlattı. Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Kandil'deki PKK hedeflerinin ateş altına alındığı bildirildi. Harekta F-16'ların yanı sıra sınırdaki topçu birlikleri, ileri üs bölgelerindeki ateş destek unsurları ve helikopterler katılıyor. Vatandaşlar da Metina nerede? Zap, Avaşin ve Basyan nerede? gibi soruları sormaya başladı.

5 bine yakın asker katılıyor

5 bine yakın asker operasyona dahil. Diyarbakır'da f-16 hareketliliği sürüyor. Operasyona mayın arama tarama ekipleri ve köpekler de katıldı.

Metina nerede?

Metina bölgesi PKK'li töristlerin yoğun alarak kullandığı bir bölge. Bölge Kuzey Irak'ta yer alıyor. TSK bölgedeki PKK yuvalanmalarına karşı sık sık operasyon düzenliyor. Bölgenin terörden arındırılması ve sivil yaşamın başlaması için PKK törör hedeflerini vurmaya devam ediyor.

Zap, Avaşin ve Basyan nerede?

Zap, Avaşin ve Basyan da Kuzey Irak'ta yer alan PKK yapılanmasının olduğu bölgelerdir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.