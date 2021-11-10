Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı!

Meteoroloji, 10 Kasım hava durumu tahmin raporunda yurdun genelinde sağanak yağmur etkili olurken birçok bölgede kar yağışı bekleniyor. Öte yandan Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kahramanmaraş, Malatya ve Van çevreleri ile Adana ve Mersin'in kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KAR GELİYOR

Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.