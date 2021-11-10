Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı!

AMASYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kuzeyi ile Malatya ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, bölgenin kuzeyinin yüksekleri ile Van'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı bulutlu