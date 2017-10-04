Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak?

04.10.2017 10:35:35

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Hafta başından beri etkili olan sağanak yağışlar yurdun büyük bölümünde etkisini azalttı. Meteorolojiden edinilen bilgilere göre Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu dışında önemli bir yağış beklenmiyor.

4 EKİM HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, kuzey, iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Diğer yerlerde önemli değişiklikler olmayacağı belirtiliyor.

Bazı illerde hava durumu şöyle;

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 20 derece

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 22 derece

İzmir: Az bulutlu ve açık 26 derece

Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 22 derece

Adana: Az bulutlu ve açık 31 derece

Antalya: Az bulutlu ve açık 28 derece

Samsun: Parçalı bulutlu 20 derece

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 20 derece

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 13 derece

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26 derece