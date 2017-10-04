Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumunu açıkladı. İşte detaylar...
TIMETURK | HABER MERKEZİ
Hafta başından beri etkili olan sağanak yağışlar yurdun büyük bölümünde etkisini azalttı. Meteorolojiden edinilen bilgilere göre Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu dışında önemli bir yağış beklenmiyor.
4 EKİM HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, kuzey, iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Diğer yerlerde önemli değişiklikler olmayacağı belirtiliyor.
Bazı illerde hava durumu şöyle;
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 20 derece
İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 22 derece
İzmir: Az bulutlu ve açık 26 derece
Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 22 derece
Adana: Az bulutlu ve açık 31 derece
Antalya: Az bulutlu ve açık 28 derece
Samsun: Parçalı bulutlu 20 derece
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 20 derece
Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 13 derece
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26 derece