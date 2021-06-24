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Mete Yarar'dan dikkat çeken silah testleri paylaşımı

Savunma uzmanı Mete Yarar, silah testi için bulunduğu poligondan görüntüler paylaşırken konuyla ilgili tv programına davette bulunarak 'Bu akşam yayına bekleriz' dedi. Yarar'ın paylaşımı sosyal medyada defalarca paylaşıldı

2021-06-24 19:53:34
Recep öğretmenin öğrencileriyle 'su oyunu' büyük beğeni topladı

Recep öğretmenin öğrencileriyle 'su oyunu' büyük beğeni topladı

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Değirmenüstü Köyü İlkokulunda görevli öğretmen Recep Bingöl'ün, öğrencileri masal kahramanlarının silüetlerinin çıkacağı şekilde ıslatması sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.
Sea of Thieves 3. Sezon fragmanı yayınlandı! I Oyuna hangi modlar geldi?

Sea of Thieves 3. Sezon fragmanı yayınlandı! I Oyuna hangi modlar geldi?

Microsoft Studios'un yapımcılığını üstlendiği Sea of Thieves'ın 3. sezon fragmanı yayınlandı. Sea of Thieves'a 3. Sezon hangi modlar geldi? İşte detaylar...
Fransa 1901'e kadar Abdülhamid'i övüyordu, 1902'de değişti

Fransa 1901'e kadar Abdülhamid'i övüyordu, 1902'de değişti

Fransa’nın Strazburg kentinde yaşayan Şaban Kiper’in Osmanlı ve Türkiye tarihine dair yazılmış Fransızca eserlerden oluşturduğu arşiv, II. Abdülhamid’e karşı Batı'nın tutumundan, 1915 Ermeni olaylarına birçok meseleye ışık tutuyor. Kiper, “Bu gazetelerde Fransız basınının, Osmanlı Bankası'nın bombalanmasına (1896), hatta 1901’e kadar Abdülhamid Han ile ilgili methiyeler yazdığını, iyi bir sultan, Türkiye-Fransa ilişkileri açısından iyi bir müttefik olduğunu belirttiğini görüyoruz. Ancak 1901-1902’den sonra bir kırılma olduğunu anlaşılıyor. Fransız basının dili tamamen değişiyor, eleştirel, hatta daha ziyade tamamen Osmanlı'yı ötekileştirme, farklı gösterme çabası” diye konuştu
Mersin Limanı'nda ele geçirilen 463 kilogram kokain

Mersin Limanı'nda ele geçirilen 463 kilogram kokain

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu. Muş, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, bu gece Mersin Limanı'nda bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkatli çalışmaları neticesinde 463 kilogram kokain ele geçirildiğini aktararak, 'Görevlerini başarıyla yerine getiren Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz.' ifadesini kullandı.
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