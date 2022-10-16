Mesut Özil’e mehterli doğum günü kutlaması

Yıldız futbolcu Mesut Özil’in 34. yaşına girdiği doğum günü mehter takımıyla kutlandı.

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil 15 Ekim'de 34. yaşını kutladı. Özil için mehter takımıyla hazırlanan kutlama sosyal medyada viral oldu.

"Türklerin onuru, gururu oldu"

Mesut Özil'in doğum gününe özel bir beste yapan bir mehter takımı, "1988'de doğdu, futbolun üzerine bir güneş doğdu. Türklerin onuru gururu oldu, iyi ki doğdun varsın sen Mesut Özil. Adamın kralı, adamın hası futboluyla gezdi bütün dünyayı. Şanına yakışır bir destan yazdı, iyi ki doğdun varsın sen Mesut Özil. " sözleriyle doğum gününü kutladı.