DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Kastamonu'da yangın: 2 kişi öldü
Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 86 can kaybı
Kütahya'da 8 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu
Dışişleri'nden Fransa'da Türk belediye meclis üyesinin istifaya zorlanmasına tepki
Şanlıurfa'da kamyonet şarampole devrildi: 8 kişi yaralandı
Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
400 milyon çocuk yoksulluk içinde
'İstanbul' kokan satırlar
New York, nüfusu 89 kişi eksik olduğu için ABD Kongresinde bir sandalye kaybedecek
ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktı
Pentagon çarketti: '1 Mayıs'ta Afganistan'dan çekilmiyoruz'
Libya Başkanlık Konseyi: Misrata-Sirte yolunun açılmasında son aşamaya gelindi
Ünlü ressamlar 'görmeden' çizmişler
43 bin 301 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi
Altın hakkında bilinmeyen gerçekler

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

BURSA

20:02

04:25
20:02
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:47

04:11
19:47
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:30

03:55
19:30
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
19:13
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:59

03:36
18:59
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

ANKARA

19:47

04:11
SAHUR
19:47
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
SAHUR
19:13
İFTAR

Mescid-i Aksa'ya destek gösterileri düzenlendi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen gösterilerde, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya destek mesajları verildi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
23.04.2021 19:02:38
Mescid-i Aksa'ya destek gösterileri düzenlendi

Hamas'ın çağrısı üzerine Gazze'de toplanan göstericiler, İsrail'in Aksa'ya yönelik ihlallerini ve Kudüs'teki Filistinlilere saldırılarını protesto etti.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Mahmud ez-Zehar, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik düşmanca politikalarına son vermesi için Müslüman ülkelere harekete geçme çağrısında bulundu.

Benzer bir gösteri de Gazze'nin Refah bölgesinde düzenlendi. Gösteriye katılan Hamaslı yetkili Hüseyin Ebu İyade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kudüs'e vurulan prangalar ancak direnişle paramparça olacak." dedi.

Kudüs sakinlerinin yalnız bırakılmasının "hainlik" olacağını belirten Ebu İyade, "Herkes tüm gücüyle Kudüs direnişçilerini desteklemelidir." diye konuştu.

İsrail polisinin, dün, işgal altındaki Doğu Kudüs'te teravih namazı sonrası Filistinlilere ses bombaları ve TOMA'larla müdahalesinde 105 kişi yaralanmıştı.

İsrail polisi ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, ramazanın ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanıyor, İsrail polisi de onlara müdahale ediyor.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş