Mesai arkadaşını öldürdü

04.10.2017 09:01:56

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İstanbul Şişli'de bir kişi husumetli olduğu iddia edilen Türkmenistan uyruklu şahsı silahla öldürdü. Saldırgan ardındansa kaçarak kayıplara karıştı.Şişli, Bozkurt Mahallesi, Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 23.00 sıralarında cadde üzerinde bulunan bir simit fırınının imalathanesinde çalışan Murat D. ve Türkmenistan uyruklu Pulatov H. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat D. yanında bulundurduğu silahı çıkararak Pulatov Hoshgeldi'ye ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşunlar sonucundu Hoshgeldi kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyarak imalathaneye gelen çalışanlar 23 yaşındaki Hoshgeldi'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. Bunu gören çalışanlar durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontroller sonucunda Pulatov Hoshgeldi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.Türkmenistan uyruklu kişinin hayatını kaybetmesinin ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından şahsın cansız bedeni Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Pulatov Hoshgeldi'yi öldüren Murat D.'nin olay yerinden kaçarak kayıplara karıştığı öğrenildi. Kaçan Murat D.'nin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.(Oğuzcan Yazar/İHA)