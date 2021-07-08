DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Levent Özçelik kimdir? Levent Özçelik kaç yaşında nereli?
Anayasa Mahkemesi'nin Gergerlioğlu kararı Resmi Gazete'de
Malezyalı bisikletçiler, Everest yerine Erciyes'i tercih etti
ANALİZ: Sistemi temelden sorgulamak!
Haziran ayı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak
İHH Başkanı Bülent Yıldırım’dan çağrı: Bu kapıyı kapatmayın
2'nci el otomobil satışlarında patlama beklentisi
Öğretmen ek ders ücretleri ne zaman yatacak? 2021-2022 ek ders ücretleri ayın kaçında yatar?
Fed'in para politikası zorda!
'Gergerlioğlu’nun tahliyesinin arka planı'
Kadınlar, el emeği göz nuru eserlerini sergiledi
Hacaloğlu'dan Livaneli'ye: Gerçek CHP’liler sizi affetmeyecek
KPSS 2021/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2021/1 yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
26 kişinin öldüğü kilise saldırısından ABD Hava Kuvvetleri sorumlu tutuldu
Proje: 'CHP'yi, İP ve HDP'ye iyice yaklaştırmak'

Mersin'deki yangında 12 araç kül oldu

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı tatil beldesi Kızkalesi'nde, otellerin ortak kullandığı otoparktaki araçlarda yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangında 10 araç tamamen, 2 araç ise kısmen yandı.

2021-07-08 10:04:16
Dubai'deki patlama sonrası ilk görüntüler

Dubai'deki patlama sonrası ilk görüntüler

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde bulunan Cebel Ali Limanı'nda bir konteyner gemisinde patlama meydana geldi.
Dubai’de şiddetli patlama

Dubai’de şiddetli patlama

Dubai’de büyük bir patlama sesi duyulduğu ve ardından yangın çıktığı bildirildi
Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 3 ölü, 1 yaralı

Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 3 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Konya-Antalya karayolunun 44'üncü kilometresinde meydana geldi. Niğde'den Antalya’ya giden Musa Keser (60) yönetimindeki 58 AD 470 plakalı otomobil, aynı yönde ve sol şeritte ilerleyen Musa Özbek’in (32) kullandığı 42 EA 993 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Musa Keser’in kullandığı otomobil, savrularak takla attı. Takla atan otomobildeki yolcular camlardan fırlayarak etrafa saçıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilden fırlayan sürücü Keser’in eşi Menekşe Keser (51), damadı Abdullah Bircan (28) ile akrabaları Muhteşem Akalı’nın ise yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer yaralı otomobil sürücüsü Musa Keser hastaneye kaldırdı.
Erdoğan, Sincan'da yaşayan Mustafa Ürün ve ailesini ziyaret etti

Erdoğan, Sincan'da yaşayan Mustafa Ürün ve ailesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'ne katıldıktan sonra Sincan'da yaşayan Mustafa Ürün ve ailesini evlerinde ziyaret etti.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH