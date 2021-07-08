Mersin'deki yangında 12 araç kül oldu

Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 3 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Konya-Antalya karayolunun 44'üncü kilometresinde meydana geldi. Niğde'den Antalya’ya giden Musa Keser (60) yönetimindeki 58 AD 470 plakalı otomobil, aynı yönde ve sol şeritte ilerleyen Musa Özbek’in (32) kullandığı 42 EA 993 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Musa Keser’in kullandığı otomobil, savrularak takla attı. Takla atan otomobildeki yolcular camlardan fırlayarak etrafa saçıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilden fırlayan sürücü Keser’in eşi Menekşe Keser (51), damadı Abdullah Bircan (28) ile akrabaları Muhteşem Akalı’nın ise yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer yaralı otomobil sürücüsü Musa Keser hastaneye kaldırdı.