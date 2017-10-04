Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı

04.10.2017 16:26:42

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Mezitli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tepeköy Mahallesi Tortu mevkinde bir aracın yanında bekleyen 12 kişinin toplu olarak şüpheli hareketlerde bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine şahıslara yönelik uygulama yapan ekipler, şahıs ve araç içerisinde arama yaptı.

Yapılan arama sonucunda araç içerisinde 319 adet extacy uyuşturucu hap, 200 gram kubar esrar ve 200 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Ekipler, şüpheli 12 kişiyi gözaltına aldı.