Mersin'de şehit olan polisin çatışma görüntüleri ortaya çıktı
Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine yönelik saldırıya ilişkin şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in teröristlerle çatıştığı anların görüntüleri ortaya çıktı.
Mersin'in Mezitli ilçesindeki Polisevi'ne, terör örgütü PKK üyeleri tarafından saldırı düzenlendi.
Çıkan çatışmada koruma büro amirliğinde görevli polis memuru Sedat Gezer şehit oldu.
O saldırı anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Saldırıda şehit olan kahraman polis memuru Sedat Gezer'in yere yatarak teröristlerle çatıştığı görüldü.
Görüntülerde, Sedat Gezer'in teröristlerin polisevine girmelerini engellediği ve şehit olmadan önce 1 teröristi öldürdüğü anlar yer aldı.
Kahraman polis memuru Sedat Gezer'in bu görüntüsü 2017'de İzmir'de teröristlerle çatışırken şehit olan Fethi Sekin'i hatırlattı.