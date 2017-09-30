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Mersin'de öğrencilerin gıdadan zehirlendiği iddiası

Mersin'in Mut ilçesinde bir pansiyonda kalan 20 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de öğrencilerin gıdadan zehirlendiği iddiası
30.09.2017 16:58:12

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Mersin'in Mut ilçesindeki bir pansiyonda kalan 20 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İlçedeki kız öğrenci pansiyonunda kalan öğrenciler, öğlen yemek yedikten sonra karın ağrısı ve kusma şikayetiyle nöbetçi öğretmene başvurdu.

ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Şikayetlerin artması üzerine nöbetçi öğretmen, durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Pansiyona gelen ekipler, 20 öğrenciyi Mut Devlet Hastanesine kaldırdı.

Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Gergin de hastaneye giderek, öğrencilerin sağlık durumlarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

 


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