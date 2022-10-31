Mersin Belediye Başkanı Seçer,savunma sanayini hedef aldı!

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı vizyon belgesini eleştirdi.

CHP'nin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı kutlamasına katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, savaş ve iç karışıkların yaşandığı ülkelere yakın konumda bulunan Türkiye'nin savunma sanayi vizyonu çerçevesinde silah üretmesini eleştirdi.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı vizyon belgesini de değerlendiren Seçer, “Biz kavga dilini kullanmayız. Ulu önderimiz söylemiş yurtta sulh, cihanda sulh. Biz, mecbur kalınmadıkça savaş cinayettir diyen Atatürk'ün izindeyiz. Vizyona bakın. Gözlerim yaşardı. İkinci yüzyıl vizyonu tank, top, İHA, SİHA, vur kır, öldür, kahramanlık türküleri… Cumhuriyet bunun için kurulmadı. Cumhuriyet medeniyet projesidir. Barış projesidir. Demokrasi projesidir. Eğitim, çağdaşlık projesidir. Onun için kuruldu. Ülkemin geldiği duruma üzülmemek mümkün değil” ifadelerinde bulundu.