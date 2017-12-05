Merasim Sokak davasında sanıkların tutukluluk hallerine devam kararı

05.12.2017 21:25:56

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Ankara Merasim Sokak'ta 17 Şubat 2016'da gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin görülen davada ara kararını açıklayan mahkeme, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 26 Şubat 2018'e erteledi.Merasim Sokak'ta bombalı araçla gerçekleştirilen ve 29 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan terör saldırısına ilişkin PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 68 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar ile tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS ile bağlantı kuruldu. Davanın bugünkü celsesinde bazı sanıkların ek savunmaları alındı. Kürtçe savunma yapmak isteyen bazı sanıkların savunmaları, tercüman aracılığıyla alındı.SEGBİS ile bağlantı kurulan ve Kürtçe savunma yapmak isteyen sanık Kudbettin Onur, okuma yazması olmadığını belirterek, ifadesinin kendisine zorla imzalatıldığını iddia etti. SEGBİS'te sesin yankılı çıkması nedeniyle tercüman Onur'un söylediklerini sağlıklı anlayamadığını söyledi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, Onur'a Türkçe savunma yapmak isteyip istemediğini sordu. Onur'un Türkçe savunma yapmak istemediğini söylemesi üzerine savunması yarım kaldı.Daha sonra tutuklu sanık Fahri Deniz'in savunmasının alınmasına geçildi. Suçsuz yere 2 yıldır tutuklu bulunduğunu savunan Deniz, "Bu saldırı ile ilgim olmadığını anlatmaya çalıştım. Okuma yazmam yok denecek kadar az, bu nedenle anlatamadım diye düşünüyorum. Benim cezaevinde olmamın tek nedeni terör saldırısı zamanında Ankara'da olmam. Ben inşaat işçisiyim. Nerede iş varsa orada çalışırım. Ankara'ya gelme nedenim iş bulma amacımdır. Olan biten hiçbir şey ile alakam yok" dedi.Tutuklu sanık Mustafa Bulut, terör saldırısı ve terör örgütüyle bir ilişkisinin olmadığını öne sürerek, dosyasının ayrı görülmesini talep etti. Sanıkların ve avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından duruşma savcısı Mustafa Manga, mütalaasını verdi. Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 26 Şubat 2018'e erteledi.(Abdullah Sarica / İHA)