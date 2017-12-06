Menbiç'teki halay başında ABD askeri yer aldı!

06.12.2017 15:15:41

Suriye'nin kuzeyinde bulunan, IŞİD'den temizlendikten sonra, YPG'nin girdiği Menbiç'te dün askeri meclise bağlı kadın YPG'linin mezuniyet töreninde çekilen halayda ABD'li bir kadın askerin halayın başında yer alması dikkat çekti.

Halep kentine bağlı en büyük ilçesi Menbiç, 1 Haziran'dan başlatılan ve Koalisyon güçlerinin de havadan destek verdiği operasyonla IŞİD, 12 Ağustos 2016 tarihinde tamamen temizlenmişti.





IŞİD'in Suriye topraklarında Rakka'dan sonra en önemli merkezi olarak gördüğü Menbiç'e, IŞİd'den temizlenmesinden sonra, PKK'nın bu ülkedeki uzantısı YPG'nin girmesine Türkiye tepki göstermişti. Bu konuyla ilgili ABD ve Türkiye arasında da kriz yaşanmıştı.

GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

YPG'ye ait askeri meclisi tarafından yönetilen ilçede dün kadın YPG'lilerin mezuniyeti için düzenlenen törende ilginç görüntüler oluştu. Kadın militanlar, törende halay çekerken, halayın başına ise ABD'li bir kadın askerinin geçmesi dikkat çekti. ABD'li kadın askerin başını çektiği halayın fotoğrafları, askeri meclisin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.