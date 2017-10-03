Memurlara yeni model geliyor

03.10.2017 09:35:37

TIMETURK | HABER MERKEZİ

2019 yılında yürürlüğe girecek olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için çalışmalara başlandığı belirtildi. Kalkınma Bakanlığı, sistem için özel komisyon oluşturdu.

Lütfi Elvan konuyla alakalı olarak, yeni hükümet sistemiyle uyumu kalkınma planı oluşturduklarını belirtti. Elvan ; "Yeni hükümet sisteminde kamu yönetiminin nasıl olması gerektiği konusunda çalışan bir çalışma grubumuz var. Her alanda dönüşümü planlıyoruz" dedi.

SİSTEMDE DEĞİŞİKLİKLER

Yeni hükümrt sisteminde değişikler olacağı belirtiliyor. Buna göre üst düzey kamu görevlilerinin atamasını Cumhurbaşkanı yapacak. Performansa bağlı olarak görev değişiklikleri olacak. Bütçe hazırlama yetkiside Cumhurbaşkanı'nda olacak.