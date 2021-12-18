Trabzonspor Saati adlı spor programın da her hafta canlı yayın yaparak özellikle yorumları ve tespitleri ile sosyal medya mecralarında konuşulan Melih Saatçı yorumlarındaki tutarlılık ile her geçen gün daha da geniş bir kitleye hitap etmeye devam ediyor.

Melih Saatçı Kimdir?

Melih Saatçı Eşsiz güzellikleri ve doğası ile ünlü bölgemiz Karadeniz'in Sinop ilinde 1977 senesinde dünyaya gelmiştir. İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimini Trabzon ilinde tamamlamıştır.

Melih Saatçı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2003 yılında mezun olmuştur. Trabzon ilimizde kurucusu olduğu Hukuk Bürosunda Avukatlık mesleğini sürdürmektedir. Melih Saatçı: İnsanlar arasında saygı ve anlayış oldukça adaletin her zaman yerini bulacağına inanmaktadır.

Melih Saatçı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükran Saatçı ile evlidir.

Melih Saatçı Kariyer ve Eğitim

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Amerika Birleşik Devletleri Massachusetts Eyaleti'ne bağlı Boston kentinde İngilizcesini geliştirdi.

Eğitim hedeflerini geliştirmek isteyen Saatçı, ilk önce 2013 yılında Anadolu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümüne başlamış ve 2015 senesinde iyi bir derece ile mezun olmuştur. Yine sonrasında Anadolu üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümüne kaydolmuş ve aldığı eğitim süreci sonrası 2019 yılında mezun olmuştur.

Anadolu Üniversitesi Görsel - İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü, Radyo ve Televizyon Programcılığı programından aldığı eğitimin vermiş olduğu bilgi birikimi ile Tv, İnternet platformları ve çeşitli basılı medya organlarında futbol yorumu ve spor bölümlerinde köşe yazarlığı yapmaktadır. Bu konuda bilgisine ve görüşlerine değer verilen ve aranan bir sima olmuştur.

24 Ekim 2020 tarihinde ilk bölümünün yayınlandığı Trabzonspor Saati adlı spor programın da her hafta yorumları ile sporseverleri bilgilendirmektedir.