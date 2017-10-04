Melih Gökçek'in yerine o isim mi gelecek?

04.10.2017 19:14:28

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifa edeceği iddiaları tartışılırken, yerine gelecek kişinin kim olacağına dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik, Gökçek'in yerine gelecek ismin Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki olacağını öne sürdü.

Daha önce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasını istediği yönünde iddialar tartışılırken, Erdoğan "Henüz böyle birşey yok. Ama olmayacağı anlamına da gelmez." şeklindeki açıklaması geniş yankı bulmuştu. Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik, iddialara yeni bir boyut kazandırdı. Çelik, Gökçek'in yerine gelecek ismin Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki olduğunu iddia etti.

"EN GÜÇLÜ ADAY VEYSEL TİRYAKİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Veysel Tiryaki'ye bulunduğu her ortamda iltifat ettiğini söyleyen Çelik, kaleme aldığı yazısında "Gökçek'ten boşalacak koltuğun en güçlü adayının Tiryaki olduğu bir gerçek" ifadelerine yer verdi.

Özlem Akarsu Çelik'in yazısı şöyle:

"Ankaralı gazeteciler için Melih Gökçek ile Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin birbirlerini sevmedikleri sır değil. Eski bir mülkî amir olan Tiryaki'nin imza attığı projeler arasında müzeye dönüştürülen Ulucanlar Cezaevi de var, kentsel dönüşüm alanı Hamamönü de… Cumhurbaşkanı'nın Veysel Tiryaki'ye birçok ortamda iltifat ettiği biliniyor; aynı şekilde Emine Erdoğan'ın da kendisini takdir ettiği konuşuluyor. Gökçek'ten boşalacak koltuğun en güçlü adayının Tiryaki olduğu bir gerçek.

Duyduğumuza göre Veysel Tiryaki, 16-19 Eylül'de Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin “Uluslararası Kentsel Politikalar Konferansı”nın konuşmacıları arasındaymış. Muhalif kesimde ‘başkanlık sisteminin ön adımı' olarak değerlendirilen ‘Büyükşehir Yasası'nı o konferansta kıyasıya eleştiren Tiryaki, ‘O yasa kalkmalı!” demiş. Bakalım AK Parti iktidarının elini güçlendirmek için çıkarılan yasayı eleştiren Tiryaki, Gökçek'ten boşalacak koltuğa oturtulacak mı? Bundan daha önemli bir soru ise Gökçek'in hangi gerekçelerle görevine son verileceği…"