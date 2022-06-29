Melih Gökçek'in ''jelibon rezervi'' açıklaması sosyal medyada gündem oldu

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu'nun 'Adıyaman'da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı' paylaşımı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından gerçek sanıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da petrol bulunduğunu açıkladı. Önceki gün gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında Erdoğan “Adana'da 2 yüksek kaliteli Petrol bulduk. Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar Dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 tane daha sondaj kuyusu açarak 10 kuyuda çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz” dedi.

Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, bugün sosyal medya hesabından “Adana'da bulunan petrolden sonra, Adıyaman'da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı…” yazdı.

“HAYIR FAKE DEĞİL, RESMİ ŞEY”

Muratoğlu'nun bu ironisi, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından gerçek sanıldı.

Melih Gökçek, jelibon rezervi keşfine dair şu değerlendirmede bulundu:

"Araştırmış bulmuş ve kapatmışlar. Buralarda petrol olduğu ortaya çıkıyor. Bugüne kadar bunları araştırtmamışlar bile. Şimdi hepsini teker teker buluyor. Sadece Adana'da bulduğu 1 milyar. Adana'da yeni bir şey daha bulmuşlar. Bugün gazetede okudum. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum. İtiraf edeyim. Araştıracağım ki bileyim. Onun adı var. Çocuklar yer ya. Jelibon. Jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon bilmiyorum. Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Bu ne anlama gelmiyor bilmiyorum. Bugünkü medyaya baktım." Sunucunun "Fake falan olmasın başkanım?" sorusuna ise Gökçek "Hayır fake değil. Resmî şey. Arka arkaya bulunuyor." cevabını verdi.

“DEMEK Kİ TROLLENEBİLİYORUM”

Melih Gökçek, daha sonra sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

“Ankara masasında bir arkadaşımın gönderdiği bir haber üzerine, bugün Eskişehir'de yeraltında bulunan ‘Nadir toprak elementi' üzerine konuşurken, ‘İçinde jelibon diye bir maddeymiş, ne olduğunu bilmiyorum' diye bir konuşma yaptım.

Ne kadar solcu varsa aklınca alaya başlamış.

Açıkça ne olduğunu bilmiyorum dememe rağmen, mal bulmuş mağribi gibi saldırmaya başlamışlar.

Demek ki trollenebiliyorum. Demek ki bundan sonra daha dikkatli olmam lazım.”