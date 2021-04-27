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Altın hakkında bilinmeyen gerçekler

İSTANBUL

20:04:00

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BURSA

20:02

04:25
20:02
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:47

04:11
19:47
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:30

03:55
19:30
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
19:13
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:59

03:36
18:59
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

ANKARA

19:47

04:11
SAHUR
19:47
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
SAHUR
19:13
İFTAR

Melek İpek tahliye edildi

Antalya'da kendisini kelepçeleyip darbeden eşini öldüren Melek İ. tahliye edildi

2021-04-27 10:40:19
Almanya'da Suriyeli mülteciye ırkçı saldırı! Polis saldırganı arıyor

Almanya'da Suriyeli mülteciye ırkçı saldırı! Polis saldırganı arıyor

Almanya'nın Erfurt kentindeki ırkçı bir adam, yolcu tramvayında 17 yaşındaki Suriyeli mülteciye tekmelerle saldırdı. Irkçı saldırı ise saniye saniye kaydedildi.
2021 Yetim Raporu yayımlandı

2021 Yetim Raporu yayımlandı

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın İslam İşbirliği Teşkilatı’na başvurusu sonucunda ilan edilen 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü vesilesi ile İHH İNSAMER tarafından “2021 Yetim Raporu” yayımlandı.
MSB: Bir mağaraya gizlenen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Bir mağaraya gizlenen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Pençe-Yıldırım operasyonunda bir mağaraya gizlenen 3 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Fransa'da Ermeni grubun saldırısına uğrayan Türk aile yaşadıklarını anlattı

Fransa'da Ermeni grubun saldırısına uğrayan Türk aile yaşadıklarını anlattı

Fransa'nın Saint-Die-Des-Vosges kentinde Ermeni grubun saldırısına uğrayan Türk aile, gruptakilerin havaya ateş açarak geldiklerini ve saldırdıklarını belirterek, olayla ilgili şikayette bulunduklarını ve haklarını arayacaklarını vurguladı.
Prof. Dr. Esad Coşan'ın bir Ermeni ile diyaloğu

Prof. Dr. Esad Coşan'ın bir Ermeni ile diyaloğu

Prof. Dr. Esad Coşan, bir sohbet kaydında Kuveyt'te karşılaştığı Ermeni ile arasında geçen diyaloğu anlatıyor.. Prof. Dr. Coşan, 2001 yılında Avustralya'da bir cami açılışına katılmak üzere yolda geçirdiği kaza sonucu vefat etmişti.
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