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İSTANBUL

20:10:00

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ANKARA

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04:01
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19:53
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ERZURUM

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03:27
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19:19
İFTAR

Meksika'da metro üst geçidi yola çöktü: 23 ölü

Metronun 12 numaralı hattı Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard kentin belediye başkanıyken yapılmıştı.Ebrard Twitter'dan yapılan açıklamada, 'Bugün Metro'da yaşanan hadise korkunç bir trajedi. Kazazede ve ailelerinin yanındayım' dedi. Ebrard 'Tabi ki olaya neyin neden olduğu araştırılmalı ve sorumlular cezalandırılmalı. Tekrar ne gerekirse yapmak için yetkililere yardım etmeye hazır olduğumu belirtmek istiyorum' dedi.

2021-05-04 16:00:19
Çocuk yaşta ağır işkenceler gören Suriyeli genç, yardım gönüllüsü olarak hayata tutundu

Çocuk yaşta ağır işkenceler gören Suriyeli genç, yardım gönüllüsü olarak hayata tutundu

Genç Suriyeli, 3 Mayıs 2013'te babasıyla Halep il merkezindeki Maşarka Mahallesi'nde rejim güçlerince haksız yere alıkonulduklarını söyledi.Halebi, ilk olarak rejim askerlerince sorguya alındıklarını belirterek o an yaşadığı korkuyu şu ifadelerle anlattı:'Bizi tuttukları odada ellerimi arkadan bağladılar. Kafamızı hareket ettirmemiz yasaktı. Bir asker elindeki silahı kafamı dayamıştı. O sırada yanımda bir kişi daha vardı. Oradaki askerler kafasına üç el ateş açınca yaşadığım korkudan altıma yaptım.'Sorgu esnasında kendisine 'Rabb'in kimdir?' diye sorular sorulduğunu da aktaran Halebi, 'Cevaben ben de 'Allah' dedim. Bunun üzerine silahla kafama vurdular. O sıra anladım ve dedim ki benim rabbim Beşşar'dır. Bu ifadeyi içten söylemediğimi ileri sürerek kabul etmediler. Üzerime su döküp elektrik şok verdiler. Bunun üzerine Esed'in posterine secde ettirdiler.' diye konuştu.
FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu 'gaybubet evi'nde yakalandı

FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu 'gaybubet evi'nde yakalandı

FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu 'gaybubet evi'nde yakalandı
İlginç iddia: Maske korumaz

İlginç iddia: Maske korumaz

Çocuk İmmünoloji ve Alerji uzmanı Prof.Dr. Alişan Yıldıran'ın ilginç iddiaları..... Kısaca ben söyleyeyim maske korumaz hatta maske devamlı kullanımda zarar verir.
Berlin’de 1 Mayıs protestolarına damga vuran teyze

Berlin’de 1 Mayıs protestolarına damga vuran teyze

Almanya’nın başkenti Berlin’de 1 Mayıs protestolarına balkon selamlamasıyla damga vuran teyze.
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İHH Ramazan
İHH Ramazan