Meksika'da metro üst geçidi yola çöktü: 23 ölü

Çocuk yaşta ağır işkenceler gören Suriyeli genç, yardım gönüllüsü olarak hayata tutundu

Genç Suriyeli, 3 Mayıs 2013'te babasıyla Halep il merkezindeki Maşarka Mahallesi'nde rejim güçlerince haksız yere alıkonulduklarını söyledi.Halebi, ilk olarak rejim askerlerince sorguya alındıklarını belirterek o an yaşadığı korkuyu şu ifadelerle anlattı:'Bizi tuttukları odada ellerimi arkadan bağladılar. Kafamızı hareket ettirmemiz yasaktı. Bir asker elindeki silahı kafamı dayamıştı. O sırada yanımda bir kişi daha vardı. Oradaki askerler kafasına üç el ateş açınca yaşadığım korkudan altıma yaptım.'Sorgu esnasında kendisine 'Rabb'in kimdir?' diye sorular sorulduğunu da aktaran Halebi, 'Cevaben ben de 'Allah' dedim. Bunun üzerine silahla kafama vurdular. O sıra anladım ve dedim ki benim rabbim Beşşar'dır. Bu ifadeyi içten söylemediğimi ileri sürerek kabul etmediler. Üzerime su döküp elektrik şok verdiler. Bunun üzerine Esed'in posterine secde ettirdiler.' diye konuştu.