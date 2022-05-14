Mehmetçiğin Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine cezalandırma atışları sürüyor

Hava Kuvvetlerinin 401. Test Filo Komutanlığı milli silahları semalarda göreve hazırlıyor

Teknolojik altyapıya ve deneyimli personele sahip 401. Test Filo Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girecek uçaklar ile yerli ve milli üretim silah sistemlerini, testlerini yaparak semalarda göreve hazırlıyor.