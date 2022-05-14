DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
EYT mitingi nerede? EYT mitingi ne zaman, saat kaçta başlayacak? 15 Mayıs 2022 Emeklilikte Yaşa Takılanlar mitingi yapılacak mı?
AFAD aracı ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü
Spor Toto 1. Lig'de küme düşen 3 takım daha belli oldu
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kalın'dan NATO açıklaması
Endülüs'ün masal dünyası sarayı: El Hamra
Başarılı İş İnsanı Mehmet Karataş; “İhracat Rakamları Çok İyi”
ANKAF Genel Başkanı Sadullah Alagöz: “Hedefler geliştirilirken belirli ve net olunmalı”
İş insanı Hasan Narınç Kimdir? Nereli? Kaç Yaşında
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Standard & Poor's’dan kripto düşüşü açıklaması
Hindistan buğday ihracatını yasakladı
Bolu tüneli İstanbul yönü trafiğe kapatılacak
Türkiye'den 'topraksız ve dikey tarım' hamlesi
ABD'de NBA maçı sonrası silahlı saldırı

Mehmetçiğin Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine cezalandırma atışları sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakolu'na yönelik saldırısının ardından yapılan cezalandırma atışları sonucunda 52 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

2022-05-14 15:55:06

Terör örgütünün bir askeri şehit ettiği, üç asker ile bir kadını yaraladığı Karkamış merkezi ile hudut karakoluna yönelik saldırısının ardından Mehmetçiğin başlattığı operasyonun detayları ortaya çıktı.

Söz konusu saldırıların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından meşru müdafaa kapsamında hemen cezalandırma atışları gerçekleştirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait ateş destek vasıtaları Fırat'ın doğusundaki ve batısındaki teröristlere ait hedefleri yoğun ateş altına aldı.

SİHA'ların yanı sıra Fırtına obüslerinin de yer aldığı ateş destek vasıtalarının teröristlere ait sığınak ve barınakları hedef aldığı atışların sonunda toplam 52 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlere ait sığınak, barınak ve mevzilerin bulunduğu 60'a yakın hedef tahrip edildi. Terör hedeflerine yönelik atışların devam ettiği belirtildi.

Yeni görüntüler paylaşıldı

Öte yandan Bakanlık kaynakları, özellikle Pençe Kilit Operasyonu'nun ardından terör örgütünde çöküş sürecinin hızlandığına dikkati çekti. İstihbarat raporları, ifadeler ve telsiz konuşmalarından da bu durumun gün yüzüne çıktığını belirten kaynaklar, daha önce olduğu gibi her saldırının hesabının misliyle sorulacağını bildirdi. Şehitlerin kanlarının yerde kalmadığını belirten kaynaklar, terörle mücadelenin taarruzi bir anlayışla devam edeceğini kaydetti.

Bu arada Milli Savunma Bakanlığı, terör hedeflerinin vurulduğu anlara ilişkin yeni görüntüler de paylaştı. Belirlenen hedeflerin "nokta" atışlarıyla tahrip edildiği anlar görüntülere yansıdı. Gece görüş kamerası görüntülerinin de yer aldığı videoda Fırtına obüslerinin atış anlarına da yer verildi.

Kocaeli'de asırlık çınar ağaçları yeniden 'kitap açtı'

Kocaeli'de asırlık çınar ağaçları yeniden 'kitap açtı'

Kocaeli Kongre Merkezi'nde yarın kapılarını açacak 12. Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde kent merkezindeki asırlık çınar ağaçlarına vatandaşların alması için 5 bin kitap asıldı.
Kütahyalı çini ustası eserlerini resim ve gravürle zenginleştiriyor

Kütahyalı çini ustası eserlerini resim ve gravürle zenginleştiriyor

Kütahyalı geleneksel el sanatları ustası Mesut Gürbüz, çocukluğunda başladığını çini sanatını yaptığı sıra dışı çalışmalarla sürdürüyor.
Hava Kuvvetlerinin 401. Test Filo Komutanlığı milli silahları semalarda göreve hazırlıyor

Hava Kuvvetlerinin 401. Test Filo Komutanlığı milli silahları semalarda göreve hazırlıyor

Teknolojik altyapıya ve deneyimli personele sahip 401. Test Filo Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girecek uçaklar ile yerli ve milli üretim silah sistemlerini, testlerini yaparak semalarda göreve hazırlıyor.
Osmanlı'nın bal merkezi: Balkapanı Han

Osmanlı'nın bal merkezi: Balkapanı Han

İki imparatorluk gören, Osmanlı döneminde bal toplama ve dağıtım üssü olarak da kullanılan İstanbul Tahtakale'deki han, 15 asırlık ticari serüvenini sürdürüyor.
Köyüne yerleşen Necla hemşire atıl arazileri tarıma kazandırdı

Köyüne yerleşen Necla hemşire atıl arazileri tarıma kazandırdı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinin kırsal mahallelerinden Dağköy'e yerleşerek ailesinden kalan atıl arazileri tarıma kazandıran hemşire Necla Sarı Akyazı, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş