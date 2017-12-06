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Medipol Başakşehir-Braga maçına doğru

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı: 'Bu müsabakayı kazanıp diğer maçın sonucunu bekleyeceğiz. Gruptan çıkacağımıza inanıyoruz. Gruptan çıkarak ülkemize puanlar kazandırmak istiyoruz'- 'Elia ameliyat edildi, yarın bizimle olamayacak. Kaleci Volkan, omzundaki ciddi bir ödemden dolayı iğne oldu. Yarın oynayamayacak, Mert kalede olacak. Adebayor ile ilgili son dakikayı bekleyeceğiz'- Turuncu

Medipol Başakşehir-Braga maçına doğru
06.12.2017 18:48:33
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 6. ve son haftasında yarın Portekiz'in Braga takımını konuk edecek Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, rakipleri karşısında kazanarak grupta oynanacak diğer maçın sonucunu beklemek istediklerini söyledi.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına Abdullah Avcı, turuncu-lacivertli takımın orta saha oyuncularından İrfan Can Kahveci ile katıldı.

Avcı, bu sene yoğun bir maç programlarının olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sene 25. resmi müsabakaya çıkıyoruz. Avrupa kupalarında da 10 müsabaka oynadık. Bu bize önemli deneyimler kazandırıyor. Her kulvarda olduğu gibi Avrupa Ligi'ni de sonuna kadar götürmek istiyoruz. Yarın gruptan lider çıkmayı garantilemiş Braga ile karşılaşacağız. Bu müsabakayı kazanıp diğer maçın sonucunu bekleyeceğiz. Gruptan çıkacağımıza inanıyoruz. Gruptan çıkarak ülkemize puanlar kazandırmak istiyoruz. Her şeyimizle tamamen kazanmaya odaklı olacağız ama aklımız, sabrımızla özellikle son zamanlardaki baskılı oyunumuzu oynamaya devam etmek istiyoruz."

Abdullah Avcı, yarınki maç için kadro tercihi konusunda ise "Bazen rakibe, bazen sakatlığa, bazen de performansa göre kadro kuruyoruz. Bazı oyuncuların sakatlanma riskleri oluyor. Başakşehir Futbol Kulübü olarak her maça en ideal kadro ile çıktık. 23 futbolcumuz da değerli oyuncular. Zaman zaman bilgilendirme konusunda eksiklikler olmuş olabilir. Her şey sonuca endeksli, bugün 3 kulvarda iddiasını sonuna kadar götürmeye çalışan bir takım var. Oyuncularımın hepsi değerli. İrfan'ı, Emre ağabeyinin oynadığı mevkide hazırladık. İrfan bunun için çok önemli adımlar attı. Bugün itibarıyla bunun karşılığını alıyor. Bu zaman işidir, onu gayretinden dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Sakatlığı bulunan futbolcularla ilgili bilgi de veren Avcı, "Elia ameliyat edildi, yarın bizimle olamayacak. Kaleci Volkan omzundaki ciddi bir ödemden dolayı iğne oldu. Yarın oynayamayacak, Mert kalede olacak. Adebayor ile ilgili son dakikayı bekleyeceğiz." diye konuştu.


- İrfan Can Kahveci: "Gruptan çıkma şansımız var"


Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncularından İrfan Can Kahveci de yarınki maçı kazanarak Hoffenheim-Ludogorets karşılaşmasının sonucunu beklemek istediklerini dile getirdi.

"Gruptan çıkma şansımız var." diyen turuncu-lacivertli futbolcu, "Her zamanki gibi kendi oyunumuzu oynayıp, rakibimiz yenip kendi işimizi halletmek istiyoruz. Her ne olursa olsun bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

İrfan, bu sezon forma giydiği maçlarda Emre Belözoğlu'nun pozisyonunda oynadığının hatırlatılması üzerine ise "Emre ağabey çok kaliteli bir isim, ondan çok şey öğreniyoruz. Geçen sene alışma süreci vardı, bu sene 'Tam anlamıyla uyum sağladım.' diyebilirim. Onun boşluğunu doldurmak tabii ki çok zor." değerlendirmesinde bulundu.


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