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Maymun turisti ısırdı
Endonezya'nın Bali adasında meşhur Maymun Ormanı'nı gezen turist gruptan bir adamı hedef alan maymunlardan biri, şahsı kolundan ısırdı. Öfkeli hayvan, adamın yöresel kıyafetini de çekip çıkardı.
Sandıklara ve oy pusulalarına el koydular
İspanyol polisi Katalonya'da sandıklara ve oy pusulalarına el koydu.
Maymun turisti ısırdı
Endonezya'nın Bali adasında meşhur Maymun Ormanı'nı gezen turist gruptan bir adamı hedef alan maymunlardan biri, şahsı kolundan ısırdı. Öfkeli hayvan, adamın yöresel kıyafetini de çekip çıkardı.
İspanyol polisinin uçan tekmesi kameraya takıldı
Katalonya'daki referanduma polis müdahalesi İspanyol polisi ve jandarması, Katalonya'da yasa dışı olduğu açıklanan bağımsızlık referandumuna müdahale etti
Boğayı trolleyen gençler güldürdü
İspanya'da bir boğa güreşi arenasında boğayı trolleyen bir grup genç izleyenleri kahkahaya boğdu. Gençlerin, boğanın kendilerine yaklaştığı sırada hep birden yere yatmasıyla şaşkına dönen boğa ne yapacağını şaşırıyor.
Küçük kız, Prensin mısırını böyle aşırdı
İngiltere Prensi Harry, Invictus Oyunları için bulunduğu Kanada'da maçı izlerken patlamış mısırını küçük kızla paylaştı. Patlamış mısır ikili arasında bir oyuna dönüştü. İşte o anlar...
Yarışmacının Messi yorumu izleyenleri güldürdü
Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programına katılan bir yarışmacının, sorulan soru karşısında şıklarda ismi yazılı olan yıldız futbolcu Lionel Messi hakkındaki bilgisi sunucu ve izleyenleri gülümsetti.
Tramvay yolunda sıra dışı görüntüler
Fatih’te tramvay yolunu işgal eden sürücüler, vatmanlara zor anlar yaşatıyor. Otomobil, motosiklet, bisiklet ve el arabalı vatandaşlar tramvay yolunda aynı karede görüntülenirken, ray hattında koşan bir genç ise pes dedirtti.
Polis ve Katalonlar arasında arbede çıktı, polis hiç acımadı
Polis ile Katalonlar arasında arbede çıktı. Katalan lider Puigdemont, 'İspanya polisinin jop ve kauçuk kurşun kullanması korkunç bir İspanya imajı oluşturuyor.' dedi.
Kadın pilot kokpitte bir anda bayıldı!
Gösteri uçuşu yapan kadın pilot kendi vücut ağırlığının 7,5 kat fazlası oranında basınca maruz kalınca kısa süreli baygınlık yaşadı. Baygınlık anı kokpit kamerasına böyle yansıdı.
Ev yapımı botla resmen drift yaptı!
Ev yapımı botunu suda deneyen adam güzel hareketleriyle başarılı bir test gerçekleştirdi.
Kasiyer, Cumhurbaşkanı'ndan para almak istemeyince...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan altıncı ve en küçük torunu Canan Aybüke için kıyafet alışverişi yaptı. Kasada kendisinden para almak istemeyen kasiyere itiraz eden Erdoğan, ödemeyi nakit yaptı.
Ayılar aracın içini parçaladı
Aracının içinde ayı olduğunu fark eden adam, kapıyı açtı. Ayıların çıkmasıyla aracın içinde oluşan hasar gün yüzüne çıktı.
Gaspçıya acımadılar, sopalarla dövdüler
Brezilya'da motosikletli gaspçı, kurban olarak seçtiği adam ve arkadaşları tarafından darp edildi.
Orta sahadan kaleciyi böyle avladı!
Güney Kıbrıs liginde, Paphos ve Ermis takımları arasında oynanan karşılaşmada yaklaşık 55 metreden şık bir gol atıldı. Maçın 11. dakikasında Ermis formalı Giorgos Georgiadis orta saha çizgisinin yakınlarından Paphos takımının kalecisini avladı.
Başörtülü kadın sokakta darp edildi
Başörtülü bir kadının yol kenarında yürürken darp edilmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, başörtülü kadına omuz atan bir erkeğin, sonra da yüzüne yumruk attığı görülüyor. Görüntülerin sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılmasının ardından, emniyeti şahsı yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.
İki boksör aynı anda nakavt oldular
Arjantin'de iki boksör birbirlerini aynı anda nakavt ettiler.
Payitaht Abdülhamid 19. bölüm fragmanı
TRT 1'in severek izlenen dizisi Payitaht Abdülhamid bu akşam seyircisiyle buluştu. İşte Payitaht Abdülhamid 19. bölüm fragmanı! Payitaht Abdülhamid 2. sezon 2. bölüm fragmanı!
Payitaht Abdülhamid: Bu haritaya direnmek iman meselesidir!
TRT'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde yer alan bir sahne, sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor. Paşalarıyla toplantıda olan Abdülhamid Han'ın, Anadolu'yu parçalara bölünmüş halde gösteren İngilizlere ait haritayı göstererek 'Bu Haritaya direnmek imkan meselesi değil, iman meselesidir' dediği sahne, izleyiciler tarafından çok beğenildi.
Rus uçakları İdlib'i bombalıyor!
Sınır hattında kalan yerleşim yerlerinden Harim, Sarmada, Killiy, Eterib, Kefer Hamra, Kefer Zeyta kasabaları Rus uçakları tarafından bombalanıyor.
Türk denizciler okyanusu kuruttu
Atlas Okyanusu'nda balık avına çıkan Türk balıkçı teknesi adeta okyanusu kuruttu. Yaklaşık 1.5 senedir Türk balıkçılar Afrika ülkesi Moritanya'dan Atlas Okyanusu'na açılarak balık avlıyor. İki tekneyle Moritanya'ya giden balıkçılarımız 33 teknelik bir filoya ulaşmış durumda. Görüntülerin çekildiği Oruç Reis teknesinin bir gecede 200 tondan fazla balık tuttuğu bildirildi.
Mehmetçiğe davetsiz misafir
Atış talimi yapan Mehmetçiğin bacağında keyif çatan kedi sosyal medyanın gündemi oldu.
Mesut Özil'den büyük gaf!
Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, İngiltere'nin başkenti Londra'daki evinin kapılarını özel bir yayın için açtı. Yıldız futbolcu evini tanıtırken III. Selim portresini, 'O Osmanlı padişahıydı, İstanbul'u fethetti' ifadeleriyle tanıtınca gündem haline geldi.
İğneden korkan adam izleyenleri kahkahaya boğdu
Kan aldırmak için kolundan iğne olması gereken adamın hemşire karşısında verdiği tepkiler izleyenleri kahkaha boğdu.
Cesur kadın süpürgeyle iki pitona karşı!
Avustralya'da bir kadın eve giren iki piton yılanını süpürgeyle dışarı çıkardı. 41 yaşındaki insan kaynakları çalışanı cesur kadın yılanları evden çıkartırken böyle görüntülendi.
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