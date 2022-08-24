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Maymun ile kedinin sevimli halleri

Maymun ile kedinin sevimli halleri insana pozitif enerji veriyor.

2022-08-24 21:10:42
Bebek pandanın hamagla imtihanı

Bebek pandanın hamagla imtihanı

Hamaga binmek için çaba gösteren pandanın sevimli halleri.
Maymunun yavru ördeklerle arkadaşlığı

Maymunun yavru ördeklerle arkadaşlığı

Maymunun yavru ördeklerle oyunu sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor.
Mısır medyası bunu tartışıyor: ‘Turistler neden İstanbul’a gidiyor!’ Kahire mi daha güzel İstanbul mu?

Mısır medyası bunu tartışıyor: ‘Turistler neden İstanbul’a gidiyor!’ Kahire mi daha güzel İstanbul mu?

Türkiye’ye bu yılın ilk 7 ayında gelen 26 milyon turist, Arap dünyasının tartışma konusu oldu. Mısırlı televizyoncu Ahmed Musa, “İstanbul’da lokantalar Mısırlı dolu. Gidip Türkiye’nin ekonomisini destekliyorsunuz” dedi. Musa’ya cevap yine Mısırlı bir televizyon sunucusu olan Muhammed Nasır’dan geldi:Türkiye çok, çok güzel. Türkiye, Londra’dan güzel. İstanbul, Londra’dan güzel. İstanbul, Almanya’dan güzel; Berlin’den daha iyi.
Erbakan: 'Dinde tatil yoktur sayın hakim!'

Erbakan: 'Dinde tatil yoktur sayın hakim!'

Vefat eden siyasetçi Necmettin Erbakan'ın yargılandığı bir davada savunmasını yaparken hakimin kendisine yönelttiği soruya verdiği cevap sosyal medyada tartışma konusu oldu
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