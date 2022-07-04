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Maymun çiçeği neyi gizlemek için üretildi?

Alman doktor Wolfgang Wodarg, bir süredir gündemde olan ‘maymun çiçeği’ haberleriyle ilgili olarak 'Maymun çiçeği aşı yan etkilerini gizlemek üzere pazarlanıyor.' dedi

2022-07-04 19:59:07

Dr. Wodarg kimdir?

Covid-19 aşısına ve salgınla ilgili uygulamalara tepkileriyle tanınan 1947 Almanya doğumlu Dr. Wodarg, 1998–2009 Alman Federal Meclisi Üyeliği yaptı. Dahiliye ve göğüs hastalıkları, sağlık hijyeni, çevre hekimliği, halk sağlığı ve epidemiyoloji alanlarında uzman bir isim olarak aha önce belediye sağlık müdürlüğü görevlerinde de bulundu. Dr. Wodarg, insanların Covid-19 salgını sürecinde aldatıldığını kamuoyuna anlatmaya devam ediyor; ayrıca çeşitli dillere çevrilmiş bir web sayfası var.

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