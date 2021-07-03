Mayın temizlemek için müthiş buluş
Mayın temizlemek için düşük maliyetli, rüzgar enerjisiyle çalışan mayın patlatıcı görenleri şaşırtıyor. Bu mayın toplayıcı sayesinde ne insanlar sakat kalacak, ne de hayvanlar ölecek.
Mayın temizlemek için düşük maliyetli, rüzgar enerjisiyle çalışan mayın patlatıcı görenleri şaşırtıyor. Bu mayın toplayıcı sayesinde ne insanlar sakat kalacak, ne de hayvanlar ölecek.
Atatürk'ün Amerikan elçisi J. Grew ile Orman Çiftliği gezisinin restore edilen görüntüleri...
Afet İnan, ABD Büyükelçisi Joseph Grew'in, Türkiye'deki kadınların siyasi haklarını kazanmaları hakkında övgülerini çeviriyor. Atatürk konuya eşlik ediyor sonra hep beraber '(Atatürk) Orman Çiftliği' arazisinde bulunan modern tarım atölyelerini ziyaret ediyorlar. 11 Kasım 1930.