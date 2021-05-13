'Mavi Vatan'da bayram...

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yerli ve milli çıkarma gemisi TCG Bayraktar'da görevli personel ile gemideki amfibi deniz piyadeleri Ramazan Bayramı'na vatan nöbeti tutarak giriyor. Türkiye'nin göz bebeklerinden olan, 2017'de yüzde 71 yerli sanayi desteğiyle üretilen TCG Bayraktar, nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılar için tam personel korumasına sahip bulunuyor. Boyu 139, eni 19,60 metre olan ve deplasmanı 7 bin 254 ton şeklinde dizayn edilen gemi, 2 metreden sığ sulara kapak atabiliyor, bin 200 ton yük veya çeşitli tank, zırhlı araç ve diğer araçları taşıyabiliyor.