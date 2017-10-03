Mattis'ten ABD'yi kızdıracak açıklama

03.10.2017 21:16:25

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ABD Savunma Bakanı James Mattis, "Rusya, NATO'daki birliği bozmak için her türlü çabayı gösteriyor" dedi.ABD Savunma Bakanı James Mattis, Rusya'nın ABD'nin nüfuzunu kırmaya çalıştığını ve NATO'nun birliğini tehdit ettiğini söyledi.ABD Senatosu'nda konuşan Mattis, "Rusya, ABD'nin nüfuzunu kırmak ve NATO'daki birliği bozmak için her türlü çabayı göstermeye devam ediyor" dedi.Mattis, ABD için Asya Pasifik bölgesinde ciddi tehdit oluşturan ülkenin ise Çin olduğuna dikkat çekti. Mattis, Kuzey Kore ve İran'ın da ABD'nin çıkarlarını tehdit eden ülkeler arasında olduğunu vurguladı.Öte yandan, Mattis daha önce yaptığı açıklamada Rusya ile işbirliğini yeniden canlandırmak istediklerini ancak Moskova'nın Washington'u stratejik rakibi olarak görmesi nedeniyle Rusya ile 'güç dili' ile konuşacaklarını açıklamıştı.(Hasan Çelik /İHA)