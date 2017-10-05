MASKİ muhtarların sorunlarını dinledi

05.10.2017 13:31:54

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Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından, Doğanşehir'de muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, yapılan ve yapılacak olan hizmetler ve ilçede yaşanan sorunlar masaya yatırıldı.Doğanşehir Belediyesi toplantı salonunda yapılan toplantıda konuşan Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, MASKİ'nin ilçede büyük maliyetlerle büyük yatırımlar gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Ben yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız ve MASKİ Genel Müdürümüze teşekkür ederim, inşallah en kısa sürede ilçemiz daha güzel bir hale kavuşacak" şeklinde konuştu. MASKİ'nin yaptığı hizmetleri anlatan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı İrfan Kaya ise, kısa süre içerisinde Malatya'nın altyapısının birçoğunu yenilediklerini söyledi. Toplantıda daha sonra mahalle muhtarlarının istek, dilek ve şikayetleri dinlendi. Toplantıda söz alan muhtarlar, toplantının çok verimli geçtiğini söyleyerek, MASKİ'ye ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.Toplantıya Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, AK Parti İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı İrfan Kaya, Tesisler Daire Başkanı Ramazan Toy ve mahalle muhtarları katıldı.