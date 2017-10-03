MASKİ'den 29 mahalleye 68 milyonluk dev yatırım

03.10.2017 13:59:18

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Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) kapsamında Malatya merkezde yatırımlar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Malatya merkezde 12 DMA bölgesini kapsayan toplam 29 mahalleye 68 milyon TL maliyetinde 240 kilometrelik içmesuyu altyapısı yapılıyor.Çalışmalarla ilgili bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, 3 yıl önce 'Ölçemezsen Yönetemezsin' prensibiyle çalışmalara başladıklarını dile getirerek, "Bu süreçte dev projelere imza attık. Şehrimizin içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısını sağlamlaştırıyoruz. Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) kapsamında 100 yıl dayanıklı DUKTİL borular kullanarak içme suyu altyapısını güçlendiriyoruz. Çalışmalarımız kapsamında toplam maliyeti 68 milyon TL olan 240 kilometrelik içmesuyu altyapısı, 12 bin 112 abone bağlantısı ve 30 adet debimetre vana odası çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız bu yatırımlarla 3 yılda 81 il içinde kayıp kaçak su kullanımını en hızlı azaltan şehir olduk. Şehrimize daha kaliteli hizmet vermek için 7 gün 24 saat çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. 3 yıldır yoğun çalışmalar sarf ederek güçlü yatırımlar yaptıklarını belirten Özdemir, "Malatya merkezde yaptığımız Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmalarıyla, depoların su seviyelerini anlık ölçerek suyun kontrolünü sağlıyoruz. Şebekelerin bakım, onarım ve işletmesi kolaylaştırıyor, kayıp-kaçak su miktarı Avrupa standartlarında uygun olarak en düşük seviyeye indiriyoruz. Bu kapsamda yaptığımız yatırımlarla 14 mahallede maliyeti 21,6 milyon TL olan 86 kilometrelik içme suyu hat çalışmasını tamamladık" şeklinde konuştu.Malatya merkezi 83 alt bölgeye ayırdıklarını ifade eden Genel Müdür Özdemir, "Ölçülebilir Alt Bölge çalışmalarıyla Malatya merkezin içme suyunu kontrol altına alıyoruz. 15 mahalleyi kapsayan 6 DMA bölgesinde maliyeti 46,4 milyon TL olan 154 kilometrelik içme suyu altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Malatya genelinde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyoruz. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.